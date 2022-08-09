警方反洗黑錢行動拘4男　涉偽造身份證、收購市民銀行戶口

警方港島總區反三合會行動組人員，於上周三（3日）至今日（9日）展開代號名為「雋語」的拘捕行動，打擊利用銀行戶口作清洗黑錢的非法活動。行動中，警方於全港多區拘捕四名本地男子，他們涉嫌管有多張屬於他人的銀行卡、身份證，又在網上社交媒體以金錢招攬市民出售銀行戶口。



警員於8月3日分別突擊搜查深水埗汝州街一個賓館單位及屯門大興邨一個單位，截查一名35歲姓周本地男子及一名29歲姓曾本地男子，並檢獲8張屬於他人的銀行卡、5張屬於他人的香港永久性居民身份證、8張偽造身份證、一張載有銀行卡密碼的紙條，以及一批製造偽造身份證的工具，包括一部打印機及剪裁工具等。該兩名被捕男子涉嫌「串謀洗黑錢」、「管有他人身分證」、「管有偽造身分證」及「管有用作製造虛假文書的設備」被捕。人員會繼續調查相關戶口有否處理犯罪得益，以及該批身份證的用途。

調查期間，人員亦發現有犯罪集團涉嫌於網上社交媒體以金錢招攬市民出售銀行戶口。警員於上周四及上周五（4日及5日）分別於觀塘及灣仔拘捕兩名24歲姓張本地男子及28歲姓李本地男子，涉嫌「煽惑他人洗黑錢」。被捕人涉嫌於網上煽惑他人開設銀行戶口及賣出相關戶口，並提供報酬。調查顯示犯罪集團除了向賣家收買戶口，亦會招攬賣家充當集團的「下線」，為犯罪集團於網上收買戶口及與他人交收戶口。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。