尖沙咀兩男遭圍毆受傷　警反黑組接手調查　正追緝8名兇徒歸案

周日（7日）尖沙咀發生街頭毆鬥案，兩名男子被多名惡漢拳打腳踢。警方指，8月7日接獲報案指，尖沙咀漆咸圍1至11號有兩名男子被8名男子襲擊，施襲者之後逃去。警員接報到場，兩名分別28歲及37歲男事主，頭、手及腳受傷，二人清醒拒絕送院。

警方經初步調查，案件列作襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）被捕，交由油尖警區反三合會行動組跟進，暫時未有人被捕。8名施襲男子年齡介乎20至40歲，身高約1.7米至1.8米，案發時戴口罩，其中5人身穿黑色衣物、一人身穿白色衣物、一人身穿藍色衣物、一人身穿灰色衣物及其中一人持竹枝。



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網上影片可見，事發食肆位於金巴利道85號地下，當時燈火通明，附近路邊停泊不少的士，有司機在車內候客，時有途人行經上址，相信有不少人目擊毆鬥經過。兩名被毆打的男子跌坐在食肆門外行人路，遭近廿名惡煞圍毆。他們手口並用，又罵又打，有人拿起膠凳、木棍充作武器，用力猛擊事主的頭部，木棍更斷成兩截，亦有人狂用腳踩踏背部。兩人無力還擊，雙手抱頭挨揍，後來更被打至蜷伏在地上，但施襲者下手毫不留情，現場不斷傳出硬物擊打的「呯呯」巨響。

影片可見：遇襲男子遭打傷 有人持木棍連環擊打

另一影片可見，群煞疑一度離開，後來折返現場。目擊司機連稱﹕「啊！又嚟又嚟！又擸嘢！又打」。兩男站在食肆門口被推撞，其中一人被推跌在馬路中心後，再遭十多人包圍施襲；另一男雖然只有一名對手，但對方手持木棍連環擊打，他最終亦不敵跌倒在地上。群煞逞兇後大叫「走啦！」、「打完就走啦」，然後施施然離去。而遇襲男子遭打至周身損傷，一直坐在地上。