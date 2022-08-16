油麻地母嬰院冧閘壓死保安　工程師料產生1800磅力　速度快難走避

油麻地母嬰健康院停車出口鐵閘昨午（15日）塌下，壓中一名女保安，導致她後腦等多處嚴重受傷，送院搶救6小時終證實不治。工程師推算涉事鐵閘應比MIRROR演唱會的600公斤大型屏幕更重，惟傾斜塌下所產生的撞擊力較低，但仍高達1800磅，足以令人體受到重創；而且冧塌一刻，速度極快，正常人難以走避。他呼籲工人如要控制電閘或處理吊運工作，應保持安全距離。



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英國認可機械工程師及英國機械工程師學會院士盧覺強指，涉事停車場鐵閘用作阻隔車輛，理應比較硬淨，故應為厚鐵所製，有可能比MIRROR演唱會的600公斤大型屏幕更重。盧覺強根據現場拍攝的照片及片段評估，今次意外鐵閘是傾斜塌下，故撞擊力較低。他推算鐵閘傾側壓到女保安的頭部一刻，有約300磅力，足以令頭骨破裂，導致重傷或死亡；而當女保安倒地後，整個鐵閘亦會隨即壓下來，可產生約1800磅力，能夠令人體多處骨折，造成嚴重受傷。

盧覺強續指，涉事鐵閘應為電動趟閘，由摩打驅動，他懷疑鐵閘是趟得太盡「過咗龍」，導致鐵閘離開管道。由於鐵閘太重，即使離開管道後仍在趟軌上，亦無法支撐，所以意外塌下。他指鐵閘倒下只需0.5秒，正常人難以及時走避。他建議工人如要控制電閘或處理吊運工作，應要保持安全距離，以免被重物壓中。