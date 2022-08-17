鐵閘壓死女保安 │死者善良盡責　獨力照顧兩老　工權會助籌款

油麻地母嬰健康院周一（15日）發生奪命工傷，一名43歲女保安員，遭突然塌下的車閘壓中，全身多處受傷喪命。死者家屬今日（17日）向傳媒透露政府至今仍未派員向家屬交代事件，形容「累我個女死得咁慘」，又對前路感到徬徨。

死者任職替工保安員，平日需往不同地方工作，家人形容死者「好盡責、好善良」，亦為家庭經濟支柱。工權會現時亦為死者家屬發起籌款，協助他們渡過難關。



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43歲死者魏玉筠，任職威智護衛有限公司保安員，月薪約1.4萬元，平日需替工形式前往不同地方工作，每周工作5至6日，而於事發母嬰健康院工作約半年，每周約一至兩次，家人形容死者「好盡責、好善良」，工作亦十分勤力，有時需要工作近12小時，又不時為同事頂更。母親指女兒生前亦曾提及工作辛苦，「如果知道咁危險一定唔畀佢做」。並相信女兒因是替工，不知鐵閘已故障，才前往拉閘。

三分二薪金供養雙親

魏女為家中幼女，早年與丈夫離婚後，一直與七旬母親相依為命，另外亦有照顧與母親離異的父親，他於今年證實患上腎癌，並已切去一邊腎臟，未來或需要長期洗腎。由於家姊亦有子女需要照顧，死者獨力肩負照料父母的責任，每月都會將薪金的三分之二交給媽媽，作為家用及父親的醫藥費。

現時魏女猝然身故，家庭頓失依靠，未來生活費無着，連殮葬費都有問題，加上患上腎癌魏父的醫藥費還要籌措，故需熱心人士施援。

家姊：阿妹好乖，好錫媽媽

死者家姊亦未能接受痛失妹妹，談及妹妹生性善良時亦激動嚎哭，「阿妹好乖，好錫媽媽，成日同媽媽講我愛你」，過往亦不時帶母親去旅行。家姊又形容妹妹有愛心，特別鍾愛小動物，每日放工都去餵流浪貓狗，個袋都袋住狗糧，「當時見到妹妹傷勢好心痛，突然間無咗個妹！」。

工權會：政府至今未接觸家屬 籌款助渡難關

工業傷亡權益會林靜儀姑娘指，保安公司僱主今早曾接觸家屬及送上果籃慰問，惟健康院負責人、勞工處等政府部門至今仍未接觸家屬，家屬亦感到追究無門，對未來前路感徬徨。林姑娘認為政府有責任向家屬交代事件及付上責任，包括涉事鐵閘是否有定期維修，於發現損壞後是否有作出適當措施確保安全。

工權會現時亦為死者家屬發起籌款，呼籲熱心人向遺屬伸出援手，協助他們渡過難關。