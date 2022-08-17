鐵閘壓死女保安 │死者母質問：故障兩周無維修　賠返個女畀我

油麻地母嬰健康院周一（15日）發生鐵閘壓死43歲女保安員魏玉筠的慘劇。魏女的家人今日（17日）透露，警方曾向家人表示，肇事的電動鐵閘在兩周前已發現有問題，已不能電動開關，需要改為人手拉動。其母含淚質問「點解唔維修？累我個女死得咁慘，賠返個女畀我！」



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遇難女保安員魏玉筠（43歲），是家中幼女，上有一名47歲的姊姊，魏玉筠與75歲母親同住。魏母今日（17日）表示，當時搶救的醫生表示，「未見過咁慘」。魏的姊姊表示，「當日（在急症室）見到阿妹耳壓爛、頭骨和盤骨都碎咗，內臟爆裂，知道細妹好痛。真係唔想個妹再捱痛落去。唔想醫生再打強心針....」講到此處她已泣不成聲，令周圍的人都感受到，其妹妹椎心的痛，當姊姊的亦身同感受。

魏母認為政府要負責任

魏玉筠受僱於保安公司近5年，並沒有固定地方工作，替工形式工作，那裏缺人就去那裏當替工，於肇事的母嬰健康院工作了半年，每星期到該院工作一至兩次，每天工時12小時。

魏的家人指出，案發後有警員曾表示，兩周前該電閘已出現問題，不能電動開關，需要改為人力拉動，才能開關鐵閘，且需要兩人同時拉動，惟事發時閉路電視只見到魏人一人拉閘。魏母對此更是憤憤不平，質問「點解唔維修？係咪要等砸到母嬰先維修？今次拍死我個女，累我個女死得咁慘，政府要負責任。賠返個女畀我 ！」

協助家屬的工業傷亡權益會對意外亦感沉痛，要求徹查意外成因，追究責任。意外後該會曾派員檢查鐵閘，發現現場無任何告示提醒該電閘已壞，要用人手推閘。而政府場所都有很多同類鐵閘，引起安全問題關注。該類型閘，無安全掣、遇事故不能剎停，工權希望電閘承判商、勞工署盡快向家屬交代清楚。

路政署回覆查詢表示，對一名保安員在事件中不幸離世感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問。事發後，委聘保安公司的工程承建商及保安公司已聯絡死者家屬，該署亦已敦促承建商盡力向死者家屬提供所需協助。該署及承建商會全力配合有關部門的調查工作，以找出意外原因。由於事件已進入調查階段，該署暫無其他補充。

事發周一（15日）傍晚6時許，魏女在欣翔道油麻地母嬰健康院停車場準備關上一道約4.7米乘2.5米的鐵閘時，詎料鐵閘突然塌下，魏女猝不及防慘遭鐵閘壓中，當場頭破血流倒地，隨即失去知覺。經初步檢視、發現魏女全身多處受傷，仍陷昏迷，隨即將她送往伊利沙伯醫院搶救，惜延至翌日(16日)凌晨零時13分傷重不治。案件暫列工業意外，交警油麻地分區人員跟進。消息指，該健康院較早前重建，於兩年前於現址重新啟用。