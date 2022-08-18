土瓜灣後巷遭搭棚僭建　卓永興到場視察　警控七旬漢3項刑毀罪

土瓜灣石塘街一條後巷，近日遭一名怪漢大興土木搭棚僭建，意圖霸佔後巷一間空置多年的石屋，現時後巷佈滿工程支架，旁邊大廈更遭改駁水管及鑿穿牆，居民不勝其擾曾多次報警。屋宇署等多個部門今日（18日）到場清拆僭建物，負責領導「地區事項統籌工作組」進行打擊衛生黑點計劃的政務司副司長卓永興，下午亦到場視察。

警方表示於6月時拘捕一名73歲姓唐男子，他已被控3項刑毀罪，案件將於下周五（26日）提堂。



現場為土瓜灣漆咸道北同德大廈、馬頭圍道新樓盤傲形，以及石塘街一帶大廈之間一處後巷，上址暗藏一間石屋已經至少10年，據九龍城區居民聯會總幹事林博指，石屋業權原屬另一名街坊所有，但其後遭一名於附近開設工程公司的唐姓男子霸佔，用作擺放架生，後來更變本加厲，半年前起已開始搭建棚架、鐵架，於上址興建樓梯、斜坡、拜神位等。

↓↓清拆前狀況↓↓



警方、地政總署、路政署、屋宇署及社會福利署多個部門今日採取行動，到場清拆後巷僭建物，包括出動吊臂車載工人拆除高處的僭建物。記者現場所見，後巷位置仍遺下多個膠桶及鐵馬，地上有磚頭及渠口被人以混凝土封住，另外後巷及石屋亦貼有屋宇署緊急修葺告示。

負責責領導「地區事項統籌工作組」進行打擊衛生黑點計劃的政務司副司長卓永興等人員今午3時許亦到場視察。惟林博認為行動屬治標不治本，估計唐男仍有機會拆完再起，指長遠需要出動禁制令才可阻止其行為，但需花費達10多萬。

警方：男子被控3項刑毀罪

警方指早前接獲報案，指紅磡漆咸道北484-492號一大廈於今年4月至6月被人擅自改裝喉管及破壞其外牆。人員經調查後，於6月17日及27日拘捕一名73歲姓唐本地男子，涉嫌刑事毀壞。他其後獲准保釋候查，案件交由九龍城警區刑事調查隊第6隊跟進。

經徵詢律政司意見後，該名被捕男子已於前日（16日）被控以3項刑事毀壞罪，案件將於8月26日上午在九龍城裁判法院提堂。

政務司副司長卓永興等人員今午3時許到場視察。（蔡正邦攝）

同德大廈業主立案法團主席林女士表示，居民深受僭建情況困擾，指涉事男子由2月至今開始於後巷鋪地、掘泥，「掘得興起連條渠都鋸埋」，及後連牆角亦被鑿穿一個大洞，街坊事後已報警十數次，又曾與涉事男子對質，男子竟稱「幅牆都唔係你㗎，係我㗎」。林女士表示居民對情況手足無措，「無理由花啲無謂錢嚟對付啲無謂人」，亦無法與旁邊其他大廈法團組織起來聯合處理。林女士感謝政府部門處理，惟擔心即使出動禁制令亦無法完全阻止男子僭建，「最驚係禁啲唔禁啲，佢就繼續走法律罅繼續搭」。

↓↓屋宇署派員清拆土瓜灣石塘街僭建物↓↓

