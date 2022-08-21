詐騙營｜女騙徒CiCi狂發招聘文　底薪10萬人仔誘騙「賣豬仔」被捕

港人被騙「賣豬仔」往柬埔寨、緬甸及老撾等東南亞國家禁錮勒索越揭越多，至今有36宗求助個案，其中22人相信仍遭禁錮當地。警方在港拘捕5男女涉「賣豬仔」，當中集團主腦之一為23歲男大專生。消息指，其中一名被捕的姓岑（27歲）女子，於日前遭網民揭發為女騙徒，網名為「Ci Ci」。她於社交平台招募群組大量發文，以「包食包住包機票」及底薪10萬元人民幣，招募他人到泰國美索、緬甸等地做網路銷售工作。



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自從柬埔寨「高薪打工」陷阱爆出後，揭發不少求職者遭「賣豬仔」，甚至轉賣至有「豬仔煉獄」之稱的緬甸「KK園區」，更驚揭「賣豬仔」案蔓延到香港，網民隨即踢爆原來經常有疑似騙徒在招募群組中發文，高薪誘騙他人到東南亞工作，其中包括一名名為「Ci Ci」的女騙子，早前已有網民警告他人切勿「中計」。

該名女騙子「Ci Ci」以美女照片作為頭像，亦不時在個人帳戶及限時動態中分享美女相，部份拍攝於巴士上層及睡房。她於過去兩個月內，多次在不同facebook招募群組中發文，包括「搵快錢」、「香港快錢兼職即日出糧專區」、「搵工！招聘！各種全職兼職及即日出糧」等群組，以豐薪厚職誘騙尋求工作機會的網民。

部份帖文僅稱需要35歲以下人士到泰國工作，便可15日內賺取至少15萬元，平均日薪達1萬元，隨時可以起行前往泰國，但沒有交代工作細節。亦有帖文詳細交代工作內容，指是泰國公司人事部招聘網路銷售人員，包食包住包機票，合約期最小為期半年，要求18至35歲人士，能電腦打字及懂英文和普通話，底薪為10萬元人民幣，另可獲取佣金，需要在泰國美索、緬甸等地工作。

俗稱「O記」有組織罪案及三合會調查科就事件展開調查，今日交代案情時表示，本港已接獲的求助個案增至36宗，當中包括32男4女，年齡介乎19至57歲，當中14人的人身安全並自由，11人已回港，3人按其意願暫未回港。22人懷疑被禁錮於柬埔寨、緬甸及老撾等地，13人聯絡上證實安全，9人未取得聯絡。

警方在19至21日期間拘捕3男2女（17至51歲），涉嫌「串謀詐騙」罪。警方相信為同一集團，其中兩名男子（23歲及30歲）為骨幹成員，據悉其中23歲男子為大專生。他們主要是控制手下招攬受害人。另外，一名被捕的27歲姓岑女子，據悉便是該名被指行騙的女網民「Ci Ci」。