慈雲山餐廳被斬老闆娘負傷復工　感謝街坊慰問：希望佢哋開開心心

慈雲山毓華街一間餐廳周三（24日）發生傷人案，老闆娘遭一名男子襲擊，頭、頸中4刀受傷，幸經縫針後已出院休養。經過一日休業後，老闆娘魏太今日（26日）已經復工，她指事件後收到不少街坊慰問，「唔想公公婆婆擔心，自己能力許可下，希望佢哋開開心心」。



職員事後於社交平台為老闆娘報平安，大批網民留言慰問。（網上圖片）

事發周三早上10時許，涉事位於毓華街74號的八道餐廳營業期間，一名20歲姓馮男子突從後門進入餐廳，並持刀襲擊45歲姓曾老闆娘，導致頭及頸部4處刀傷，該名男子涉嫌傷人被捕，並被控以有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及管有攻擊性武器兩罪，案件昨日（25日）於九龍城裁判法院提堂。事發後餐廳昨日停業一日。

老闆娘魏太向《香港01》表示，經一日休業後今日已經復工，她表示因為收到不少街坊及客人的慰問，尤其是長者街坊，「唔想公公婆婆擔心，自己能力許可下，希望佢哋開開心心，尤其現時大環境下、包括疫情比較Upset（憂傷）」。魏太又表示今日復工亦有不少客人向她慰問，「好多都問我點解咁早返，幾個婆婆見到我，有少少眼泛淚光」。

餐廳暫時會營業至每日下午5時。（林朗天攝）

魏太又稱復工最需要是調整好心理質素，「因為（襲擊）事件喺店內發生，我心理質素做得好，同埋又同客人傾吓計」，她又指經歷事件後，深深感受到慈雲山街坊的同理心及團結。惟暫時餐廳會營業至每日下午5時，魏太指因丈夫擔心她太操勞，希望她能有時間回家休養，目前需要等待傷口癒合後回醫院拆線。