荃灣火鍋店Gas爐爆炸　兩女食客臉部受傷送院

荃灣一火鍋店發生爆炸意外。今晚（26日）近9時，荃灣二陂坊25號地下一間火鍋店，桌上一個卡式石油氣爐（Gas爐）突然爆炸，兩名女食客遭到波及，臉部受傷，須由救護員送往仁濟醫院救治。消防到場前，火警已救熄，正調查爐具爆炸原因。現場所見，肇事食店內一片狼藉，卡式石油氣爐爆炸後變得支離破碎，湯料四濺，而店門外棄有染血紙巾。《香港01》正向機電工程署查詢事故成因。



+ 2

據悉，事發時一枱5男女正在店內吃海鮮火鍋，用膳約一個半小時，至晚上9時，其中一個卡式石油氣爐突然爆炸。有其他食客目擊當時情況，形容當時傳出「嘭」一聲巨響，「玻璃都震曬」，有女食客額頭被玻璃碎片擊中，血流披面，而同桌男食客則被湯料濺濕。

食肆負責人梁先生表示，食肆開業4年，從沒發生同類意外。當時事發一枱客人，點了海鮮鍋拼盤，用膳接近尾聲，已經「熄爐」，打算端上甜品，詎料突然發生意外。現場所見，一個長型淺鍋須置在兩個卡式石油氣爐上，而底下有一個玻璃電磁鑪嵌入桌子，不過當時並沒開啟，惟在卡式爐爆炸時，疑玻璃受壓而破碎四濺。

▼機電工程署提醒如何安全使用卡式石油氣爐 ▼



+ 3

根據機電工程署網站顯示，使用手提卡式石油氣爐前，應確保氣瓶接駁凹位垂直向上，氣源接頭與氣瓶完全配合，接駁後亦應檢查有否異常氣味、聲音等漏氣跡象。並確保在通風良好和遠離易燃物品的地方使用。用家亦須留意煮食器皿不可過大，以免器皿蓋在卡式石油氣瓶箱的上面。此外，亦不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐。