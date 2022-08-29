油麻地兇殺案｜死者身中15刀大量失血亡　其中2兇徒落網

佐敦道今日（29日）凌晨發生謀殺案，35歲巴基斯坦籍男子在街頭遭多名同鄉伏擊，送院不治。警方發現死者身上有15處刀傷，分別頭、頸及手腳中刀，相信是大量失血致死。油尖警區重案組人員經調查後，鎖定5名兇徒涉案，並於今晚約9時分別在深水埗區及觀塘區拘捕其中兩名疑犯，正追緝其餘兇徒下落。



油尖警區助理指揮官（刑事）賈錦琳今晚在案發現場交代案件。

涉案刀手及車手被捕

被捕的兩名男子分別27歲及35歲，均為非華裔，同報稱無業。消息稱，其中27歲疑犯持「行街紙」，相信是案中電單車車手；另外35歲疑犯則持香港身份證，為案中刀手角色。行動中警方截獲一輛涉案電單車。

油尖警區助理指揮官（刑事）賈錦琳今晚交代案件，指今日凌晨4時左右，警方接獲市民報案，指一名男子被4名非華裔人士追斬，警員趕到時，兇徒已逃之夭夭。救護員為傷者急救，並將他送往伊利沙伯醫院救治，惜事主延至今凌晨4時35分不治。

死者為35歲巴基斯坦籍男子，據知他持「行街紙」留港，過往案底纍纍，曾干犯多宗毒品案件。賈錦琳指出，案發後油尖警區重案組第三隊接手調查案件，初步發現事主於案發前約5分鐘，在佐敦道近志和街一帶被5名非華裔兇徒截擊。事主於是沿佐敦道逃跑至白加士街，卻被兇徒追及施襲，其中兩名兇徒向事主揮刀狂斬，事主重傷倒地。

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賈續稱，經初步檢查，死者有15處刀傷，分別位於頭部和手腳，而頸部亦有明顯傷痕。警方初步相信致死原因是失血過多，死因有待稍後作進一步剖屍確定。至今晚約9時，油尖警區重案組人員分別在深水埗區及觀塘區，拘捕涉案的兩名非華裔男子。案件仍在調查中，警方不排除事發原因涉及金錢及黑社會糾紛。