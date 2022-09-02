九龍城七旬婦被搶腰包失1.6萬元　警拘一印度漢　老婦聞訊展笑顏

上月底，九龍城賈炳達道一名七旬婦在深夜時分被2名男子搶走腰包，損失1.6萬元現金及個人物品。警方翻查大量閉路電視錄影後，鎖定2名印度籍男子。前日（31日）警方在旺角拘捕一名28歲男子，涉嫌干犯行劫罪，另一人仍然在逃。警方指不排除兩名涉案人士是隨機犯案，現時仍在追查失物下落。 事件中74歲受害人徐婆婆聞訊後展現笑顏，雙手合十笑道：「拉咗好咯。多謝個天保祐，多謝警察。」



九龍城警區刑事調查隊第七隊主管陳智超督察交代案情。（馮國良攝）

九龍城警區刑事調查隊第七隊主管陳智超督察交代案情指，8月22日凌晨約3時，警方收到市民報案，指一名74歲老婦在九龍城廣場外，被兩名男子搶劫。當時一名男子從後掩蓋老婦雙眼，另一人則乘亂搶走老婦的腰包，二人得手後隨即乘單車往九龍塘及深水埗方向逃走。老婦的腰包內有1.6萬元現金及個人財物。

警方隨即展開情報搜集，並翻查大量閉路電視錄影，成功鎖定兩名疑犯的身份。警方於8月31日上午行動，探員在其中一名疑犯位於旺角區的住所外埋伏，最終成功將其拘捕。探員在單位內搜出疑犯案發時身穿的衣服及檢獲數百元現金，警方仍在追查失物的去向。

警方透露，兩名疑犯相識，均是印度籍人，但並非居住在九龍城。今次被捕的28歲男子報稱無業，來港7年，持「行街紙」，現正被警方扣查。警方指案件仍在調查中，亦已掌握在逃男子的身份，正在追查其下落，不排除稍後會有更多人被捕。警方呼籲，如有任何市民目擊事發經過，請立即與九龍城警區刑事調查隊聯絡，電話36617848。

徐婆婆得知警方已拘捕疑犯，雙手合手笑道：「拉咗好咯。多謝個天保祐，多謝警察。」（馮國良攝）

記者今早到賈炳達道，詢問74歲徐婆婆是否知悉事件。徐婆婆指未獲警方通知，但聞言亦展笑顏，並雙手合十笑道：「拉咗好咯。多謝個天保祐，多謝警察。」有女街坊聽到消息，亦表現得相當興奮，並連番追問記者：「拉到人啊？畀返錢佢未？唔知有無錢賠返畀佢？」徐婆婆指，案發後有不少人到來探望她，她感謝各位熱心市民幫忙。

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事發於8月22日凌晨近3時，74歲徐婆婆在九龍城賈炳達道128號九龍城廣場對開執拾紙皮，期間有2名騎單車的男子駛至，合力搶走徐的腰包，賊人得手後往獅子石道方向逃去，附近便利店職員為徐婆婆報警。徐婆婆平時在賈炳達道公園對開露宿，腰包內有約1.6萬元現金、銀包、手機及八達通，而現金為兒子給予的生活費。