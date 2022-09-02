屯門裝修勒索案｜新義安叔父「蘇牛」被捕　女兒為現任區議員

屯門黑幫新義安覬覦新落成的屋邨「和田邨」及「菁田邨」裝修工程利益，恐嚇邨內承辦商及裝修公司，收取巨額「保護費」，警方昨（1日）採取代號「速流」反黑行動，拘捕16名男子，並搗破一個武器庫。據悉，被捕人士包括新義安兩大叔父「蘇牛」及「車呔發」。



被捕16名男子（20至68歲）大部分有黑社會背景，包括兩名黑幫高層「蘇牛」和「車呔發」，以及3名骨幹成員，他們涉多宗三合會罪行，包括「自稱三合會成員」、「以三合會社團成員身份行事」、「刑事恐嚇」、「藏有攻擊性武器」及「藏毒」等。

其中「蘇牛」蘇國明（68歲），叱吒江湖多年，由於他年輕時力大如牛，江湖人冠以「蘇牛」綽號，回歸前，「蘇牛」活躍出位，雄霸青山醫院附近，專做放貸生意，其後勢力伸展至建生邨和良景邨一帶，更染指骨灰龕和丁屋生意。

「蘇牛」活躍屯門多年，是新義安老叔父。（資料圖片）

回歸後，「蘇牛」轉趨低調，以正當商人形象示人，曾出任獅子會會長，女兒蘇嘉雯為律師，曾加入新民黨及實政圓桌，2011年，「蘇牛」支持女兒蘇嘉雯參選區議會，蘇嘉雯至今仍是屯門區議會寶田區議員。2017年，「蘇牛」嫁女，在黃金海岸酒店大宴親朋，不少江湖好友到賀，包括一直神隱的新義安前「龍頭」向華炎，足見「蘇牛」江湖地位。

至於「車呔發」，原名鍾運發，屬於新義安老叔父，與「蘇牛」同輩份，但性格低調，名氣稍遜「蘇牛」。據知，今次警方打擊行動中，「車呔發」兩名兒子亦被拘捕，其兩名兒子分別綽號「肥嘜」及「阿寶」，亦是新義安成員，近年非常出位。

大批警員到「和田邨」及「菁田邨」巡邏。

《香港01》記者今晨重回和田邨及菁田邨查看，有組織罪案及三合會調查科（O記）探員連同新界北快速應變部隊浩浩蕩蕩在兩個屋邨高調巡邏，截查可疑人士及不時向邨內人士查問，以震懾黑幫氣焰。

事發於今年中旬，警方接獲情報，指新義安企圖壟斷和田邨及菁田邨的裝修工程，向承辦商、裝修公司等索取保護費、恐嚇、驅趕在附近招攬生意的工程公司，並以一間水泥沙石公司的名義，企圖操控兩屋邨的水泥沙石供應，賣貴市價四成賺取暴利。警方上月起「放蛇」搜證，昨凌晨展開代號「速流」的反黑行動，拘捕16男，並搗破一個懷疑武器庫，檢獲一支伸縮棍、4把鐵錘、3支長木棍、3支鐵通，以及小量毒品和吸食工具。