深水埗男童兇殺案｜激動企跳母親有5個月身孕　險釀一屍兩命悲劇

深水埗男童兇殺案，一名5歲男童骨瘦嶙峋被揭發倒斃劏房內，姓黎（34歲）母親報警求助，送院搶救後不治，黎婦一度情緒激動企跳，千鈞一髮之間獲救檢回一命。據悉，黎婦懷有5個月身孕，幸大命不死，否則隨時再釀「一屍兩命」悲劇。



消息稱，黎婦同樣皮黃骨瘦，其5歲兒子亦異常瘦削，似發育不良，僅得2至3歲小童身形，由於身上傷痕纍纍，死因不尋常，警方將案件列作兇殺案跟進，今晨大批警員到場搜證。

現場劏房僅約100平方呎，凌亂不堪，租住約5年。據悉，黎婦背景相對複雜，經歷兩段婚姻，與前夫育有一名9歲長女，與現任丈夫誕下5歲及2歲兒子，並懷有5個月身孕，但其丈夫最近棄她而去，長女及幼子交由胞姊照顧，女事主照顧5歲次子。

事發於今日（3日）凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2Ｍ號唐樓一名女住客報案，她激動報稱其子於屋內身亡。消防及警方接報趕抵時，首先發現報案女子危坐於單位窗邊企圖跳樓，救援人員立即登樓破門入內救人，卻赫見一名年約5歲的男童於屋內昏迷，面色發黑，送院後證實不治；黎婦則及時被拉回安全位置，情緒十分激動，亦送院治理。