警方政府跨部門抗疫　一周巡查1,083間場所　拘控23人派599張告票

警方表示，新冠疫情嚴峻，政府早前為「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」的新功能經已全面實施，但仍有個別確診人士漠視相關規定，擅自離開指定隔離地點並進入受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所。為保障公眾健康，警方聯同食環署、民政事務署、康文署及勞工處，於上星期一（8月29日）開始，一連7日在全港多處嚴厲執法，合共巡查776間餐飲處所及307間其他處所。



行動中，警方分別檢控了5名及拘捕了7名場所負責人，並向涉嫌違例的顧客，發出共71張定額罰款通知書。此外，警方又在各區的公眾聚集熱點執法及宣傳，就涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）的市民，合共發出238張定額罰款通知書以及拘捕了11名涉嫌違反599G規例的場所負責人；亦向涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的市民，共發出290張定額罰款通知書。

警方呼籲市民同心抗疫，合力阻截病毒擴散。在這關鍵時刻，每一位市民的努力和支持至為重要，大家齊心協力繼續遵守預防及控制疾病的相關規例，香港定能遏止疫情惡化。