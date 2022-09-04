食環署夥同警方巡查630食肆及酒吧　向53人發定額罰款共收26.5萬

本港新冠肺炎疫情持續升溫，食環署發言人今晚（4日）表示，與警方於昨日（3日，星期六）至今日凌晨，加強巡查各區的酒吧、餐飲處所及若干其他處所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法，合共向53名顧客及員工發出的定額罰款通知書，並向12名場所負責人展開檢控程序。按此計算，單計定額罰款通知書，罰款已達26.5萬元。

另外，日前政府宣布，參與宴會的顧客須先接受快速檢測。食環署指，政府給予的七天適應期已經屆滿，執法部門今日開始就相關規定採取嚴厲執法行動。



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一間酒吧違規 36顧客人人收5000罰款單

食環署發言人今晚表示，與警方於昨日至今日凌晨，加強巡查各區的酒吧、餐飲處所及若干其他處所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動。發言人續稱，本地疫情近日持續嚴峻，執法部門會持續採取嚴厲執法行動，提醒處所負責人及市民切勿以身試法，應同心協力減低病毒在社區的傳播風險。

食環署及警方昨日一共巡查了48間酒吧，向一名負責人展開檢控程序，並向36名顧客或員工發出定額罰款通知書。兩個部門亦巡查了582間食肆，一共向11名處所負責人展開檢控程序，並向17名顧客或員工發出定額罰款通知書。顧客在餐飲處所內違反規定，可被定額罰款5,000元，按此計算即政府收取了26.5萬元罰款。

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11食肆罰停晚市堂食最多14日 一酒吧停業7日

此外，兩個部門已要求相關處所採取減低傳播風險的措施，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，被罰禁晚市堂食，其餘時間堂食亦最多只可二人一桌，為期三至14天不等，涉及11間食肆。另外，有一間酒吧被罰關閉七天。

被罰停晚市的食肆詳情

食環署表示，餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士，亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

署方發言人強烈呼籲，各界切勿鬆懈，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，署方將會繼續嚴厲執法，提醒各界自律及合作，同心抗疫。