安達臣道冧天秤｜被困天秤底7小時不治　25歲死者為外判工程師

秀茂坪安達臣道房協地盤今早（7日）一個重65噸的天秤倒塌，釀成3死6傷慘劇，其中一名工人被困於天秤底部，在事發後約7小時後被救出。現場所見大批消防員全力救援，並出動大型起重機協助吊起倒塌的天秤，最後將工人救出，惜工人當場被證實不治。



傍晚6時許，最後一名被困的工人由消防救出，所見20多名消防員合力將工人抬離地盤涉事位置，惟工人已當場死亡，人員用帳篷遮蓋死者遺體。現場消息指，最後獲救出的25歲姓徐男死者為一名外判工程師，父母及姑母知悉事件後到場了解，並取回死者遺物。

多名消防員及救援人員合力將被困工人抬出。（林朗天攝）

對於事件中救援人員花約7小時始救出最後一名被困工人，消防處署理助理消防區長嚴英傑在較早前記者會一度解釋，消防接報後7分鐘已到場，並於34分鐘內先後救出6名被困工人，惟救援行動有難度，當中倒塌的天秤重65噸，消防拯救時需用不同工具及作出風險估。至於最後一名工人被困於天秤底部，人員只見到事主下身，多次與他溝通，對方並無反應，其間消防全力搜救。

事件中釀成3死6傷，現場消息稱，另外兩名41歲姓許及22歲姓潘男死者，分別為電工及工程師助理，其中許育有兩名分別4和7歲女兒。至於其餘6名傷者，醫管局於下午5時55分表示，當中兩名傷者情況嚴重，留醫伊利沙泊醫院；另外4名傷者分別為兩人情況穩定留醫聯合醫院，另外兩人已出院。