安達臣道冧天秤｜警方：至今向10多人錄口供　將查是否涉人為疏忽

秀茂坪安達臣道房協地盤昨日（7日）發生天秤倒塌嚴重意外，釀成3死6傷。東九龍總區重案組今日聯同勞工處、政府化驗所人員到場調查，東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆表示，調查包括涉事天秤設計、用料、興建過程、操作及檢查等，警方調查方向包括是否涉及人為疏忽及刑事責任等，又指至今向10多名相關人士錄口供，現階段未能判斷意外有否可疑。



東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆（中）交代案情。（林朗天攝）

東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆表示，昨日意外造成3人死亡及6人受傷，其中4名傷者已出院，2人仍於深切治療部留醫。警方對死者家屬致以慰問及希望傷者早日康復，並對意外非常關注，昨日事發後派大量警員配合搜救行動，及聯同勞工處進行初步調查。東九龍重案組共24名人員，今日再聯同勞工處及政府化驗所等，於今日繼續進行全方位調查，包括涉事天秤設計、用料、興建過程、操作及檢查等，稍後警方亦會與法醫認屍及向涉事持份者錄口供。

黃奕隆表示涉事地盤廣大、環境複雜，例如死傷者的出事位置被壓毀，對調查傷亡如何亦有困難，但會以其他方法配合，包括由政府化驗所人員以科技重塑現場、收集專家意見等，現場其餘兩支天秤亦是參考途徑之一，人員會調查是否與涉事天秤為同一物料、方法興建。現階段未能總結意外成因及確實完成調查的時間，警方會盡力及盡快完成調查，方向包括是否涉及人為疏忽及刑事責任等。另外警方亦有於現場檢走證物，及已向約10多名相關人士包括目擊者錄口供，暫時調查工作進展順利。

被問到意外是否涉及燒焊位置問題，黃奕隆指意外引起公眾關注及揣測，惟指現時未能憑肉眼判定事件成因，需要交由專家判定，現階段亦未能判斷意外有否可疑。另外被問到警方今日有否進入被壓毀的貨櫃調查，東九龍總區重案組1A隊高級督察許涵芳指，進入壓毀貨櫃需先經過安全評估，而今日經視察後相關貨櫃暫時不適合進入，調查人員有拍下照片作證，亦有到現場類似貨櫃視察，認為有關證據不會錯失。

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勞工及福利局局長孫玉菡昨日抵意外地盤視察後向傳媒表示，勞工處已就意外開始調查，初步調查顯示天秤基座明顯出問題，可見整個天秤倒塌、「工字鐵成個反起咗」，處方已向地盤發出暫時停工通知書，暫停地盤內3支天秤運作，並會向全港有使用天秤的地盤展開安全檢查，確保運作安全及安裝穩妥。

勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤搭建、更改、拆卸及使用塔式起重機，直至信納他們已採取措施消除有關危害，才可復工。

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