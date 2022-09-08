安達臣道冧天秤｜三家庭痛失至親　家屬路祭　電工遺孀傷心拭淚

秀茂坪安達臣道房協地盤昨（７日）發生奪命工業意外，一個重65噸的天秤倒塌，導致3死6傷。三名死者家屬今日（8日）將陸續到地盤路祭。上午11時許，41歲電工許文明的遺孀、父親、叔叔及一名親友一行四人帶同祭品到場上香拜祭，期間遺孀一度傷心拭淚。道士則主持路祭儀式，在場念經燒香拜祭。家屬其後表示，只從新聞得知房協會向死者家屬發放30萬元撫恤金，暫時未有相關部門聯絡他們。由於許是家庭經濟之柱，現時家庭有經濟需要，故將交由工權會統籌籌款事宜。

據知，22歲工程師助理潘浩鈺及26歲外判工程師徐學培的家屬將於下午2時到場路祭。消息指，相關部門與三名死者家屬將於下午1時在地盤開會，商討恩恤等安排。



上午11時許，41歲電工許文明的遺孀手持招魂幡離開地盤。 （翁鈺輝攝）

事發於昨日上午10時許，秀茂坪安達臣道地盤一個重65噸的天秤倒塌，擊中地盤多個貨櫃辦公室，導致3死6人受傷。41歲電工許文明頭顱骨折及大量出血，當場證實死亡；22歲工程師助理潘浩鈺身體多處骨折，送往聯合醫院後搶救後終告不治；26歲外判工程師徐學培被困天秤底部，在事發後約7小時後被救出，當場被證實不治。其餘6名傷者則送院治理。