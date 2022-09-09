九華徑燒烤場重開首日　跨部門執法票控負責人　25食客罰$5,000

美孚九華徑無牌經營燒烤場困擾居民多年，去年警方和食環署以「限聚令」高調執法，其後兩名負責人被控無牌經營普通食肆，燒烤場一度停業。惟近日燒烤場於網上宣佈今日（9日）復業，多個部門晚上派員到九華徑兩間燒烤場突擊巡查，25名顧客違限聚令被罰款5,000元，另外場地負責人亦被傳票形式檢控。



現場消息指，警方、消防處、食環署及民政事務處均派員到場。（王譯揚攝）

《香港01》記者晚上到場視察，大批人員進入上址兩間名為「九華徑燒烤場」及「吉吉燒」的燒烤場採取執法行動，現場消息指，警方、消防處、食環署及民政事務處等均有派員到場。多輛衝鋒車及運員車於九華徑村外候命。「九華徑燒烤場」Facebook專頁本周二（6日）宣佈燒烤場將於今日重新營業，呼籲客人可以訂位，官網上亦指客人入場需出示當天快測照片，及符合安心出行等要求。

6部門執法票控負責人 25食客罰$5,000

葵青民政事務處指今日聯同食物環境衞生署、環保署、地政總署，消防處及香港警務處採取突擊聯合行動，到葵青區九華徑兩個疑違規經營的燒烤場採取執法行動，展示政府對違法行為零容忍的決心。

在聯合行動中，食環署根據《食物業規例》（第132X章）巡查處所有否無牌經營食物業及遵守相關防疫規例；環保署根據《空氣污染管制條例》（第311章）及《噪音管制條例》（第400章）進行氣味及噪音滋擾的評估，同時檢查場所的污水排放有否符合規例；地政總署根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）對私人農地上所搭建的未經批准構築物發出通知，要求於限期前作出糾正；消防處在該處進行消防安全巡查，並會針對違規事項採取執法行動；警方亦嚴格執行《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），向現場顧客發出25張5,000元定額罰款告票，亦向場地負責人以傳票形式作出檢控，打撃在公眾地方進行受禁群組聚集。

現場顧客在警方勸喻後全部自行離開燒烤場。發言人指各政府部門會繼續密切監察情況，並於適當時採取執法行動。

翻查資料，九華徑無牌經營燒烤場已長達18年，居民多年來飽受燈光及煙味困擾，惟政府部門人員過去多次進行突擊巡查及執法行動，仍未能阻止燒烤場經營。去年11月警方及食環署派員突擊搜查該兩間燒烤場，拘捕17名燒烤場負責人及職員涉嫌「欺詐」及「無牌管有無線電通訊器具」，兩燒烤場負責人其後被控無牌經營普通食肆，分別判囚4周。

惟燒烤場於拆去招牌及停業過後，於去年12月亦曾短暫換上新招牌復業，聲稱顧客須透過網購或士多購買所需飲食或用品，燒烤場只提供場地使用。