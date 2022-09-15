打鼓嶺謀殺│死者綽號侏儒強　生日當日被殺　出事前最後身影曝光

打鼓嶺綁架撕票案的死者姓張，綽號侏儒強，本月5日他剛滿51歲，生日當日他被人帶到坪洋村，其後遭殺害。他生前熱衷鄉事活動及足球活動，與新界北區的鄉親父老及足球愛好者相熟。他早前被傳失蹤後，一個區內鄉事通訊群組出現其身份證及尋人資料，相信是希望鄉親及球友協助尋找其下落，惟今日（15日）傳來他被殺的消息，令認識他的鄉民不勝欷歔。



死者遺體被仵工舁走。（陳浩然攝）

消息指，張男生長在新界北區，現家住粉嶺。他生前積極參與鄉村事務，經常在新界北區的鄉事地區組織流連。他熱愛足球，年青時常落場參加比賽，因身材矮細，但拚勁強勁，被波友起了個「侏儒強」的綽號。近年他不時組織和贊助一些足球比賽，「侏儒強」綽號廣為新界北區足球圈人士認識。

張男被擄走當日，被區內的閉路電視拍到最後身影。

自張男9月5日失蹤後，一個區內通訊群組出現其身份證，以及發出尋人資料，友人方知他生日當日出事。消息指，張男當日中午12時許，被區內的閉路電視拍到，離開粉嶺的寓所。張其後到區內一間餐廳午膳後，上了一輛相信認識人士駕駛的車輛。由於家人當晚原本約了吃生日飯，但他其後聯絡不上，家人擔心他出意外，遂報警求助。

張男在過往生日時，獲親友為他慶祝。

其朋友圈盛傳，張男疑因欠債300萬元被捉走，並與一名活躍於新界北區的「放數佬」有關。該名「放數佬」經常駕駛平治私家車在上水、粉嶺一帶兜風，又經常和友人在粉嶺區一餐廳「打躉」。周三（14日）中午「放數佬」與幾名男女出現在該餐廳，未幾有探員進入餐廳調查，將該名「放數佬」及相關人士用頭套蒙頭帶走。其後警方在坪洋村找到張男遺體。