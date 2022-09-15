打鼓嶺撕票案│中年漢遭綁架埋屍坪洋村　警方押疑犯重組案情

打鼓嶺坪洋村發生綁架撕票案。一名51歲姓張男子於10日前被人綁架，其後疑遭撕票，警方昨日（14日）拘捕兩名懷疑涉案綁匪，至今日（15日）早於坪洋村山邊尋獲一具屍體。

消息指，被捕兩名懷疑綁匪分別24歲及64歲，昨日於粉嶺聯和墟一間餐廳落網。警方今午押同兩名疑犯到案發地點進行案情重組，約下午5時許，一名身穿藍色外套、帶上頭套的男疑犯由警員押返事發餐廳附近及坪洋村調查。《香港01》將進行直播。



男疑犯下午被押返粉嶺聯和墟一間餐廳案情重組。（梁偉權攝）

今日下午5時許，大批PTU警員於粉嶺聯和墟近和豐街封路戒備，其後一名身穿藍色外套、帶上頭套的男疑犯由警員押解到現場調查，逗留約15分鐘後離開。疑犯其後再被押至坪洋村調查。有數名死者親友到達聯和墟了解情況。

至傍晚約6時許，警方再押第二名男疑犯到和豐街重組案情，逗留約20分鐘後離開。

大批探員在廟外集合，並以藍色膠帶圍封現場。（蔡正邦攝）

消息指，一名51歲姓張男子約10日前疑遭人綁架，其妻子報案求助。警方接手調查後，至昨日（14日）在粉嶺聯和墟一間食肆內，拘捕2名目標男子。消息指，失蹤多日的男事主疑已遭殺害，警方昨日在打鼓嶺坪洋村搜索，並懷疑屍體被埋藏在一處山邊。至今日上午11時許，大批警員在山邊搜索，準備挖掘死者的屍體。中午時份，警方在山邊尋獲屍體，有待法醫確認身份。鑑證科人員亦都到場。



據了解，警方經調查，昨早在粉嶺一餐廳埋伏，拘捕2名分別24歲及64歲男子。警方隨即在下午派出大批新界北總區機動部隊人員、便衣探員及軍裝警員，掩至打鼓嶺坪原路坪洋村，搜尋失蹤中年男子的下落。直至今日（15日）凌晨時分，大批探員繼續在村內蒐證，其中在鄉公所及一間村屋內，帶走數袋證物。