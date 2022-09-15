打鼓嶺謀殺案│男事主胸口被剌　頭及雙手被封膠布　死去約8至10日

打鼓嶺坪洋村發生謀殺案。一名51歲姓張男子於10日前疑因欠債，被帶到坪洋村後殺害，警方昨日（14日）拘捕兩名懷疑涉案疑兇，至今日（15日）早於坪洋村山邊尋獲一具屍體，及一對懷疑屬於死者的染血球鞋。

警方指死者屍體被人埋於30厘米地底下，以一層水泥及沙泥覆蓋，法醫經初步檢驗後，其頭及雙手被膠布綑綁，心口被硬物刺傷，估計死去8至10日，死因有待進一步化驗，警方暫時未尋獲兇器。



其中一被捕疑兇認識死者

新界北總區高級警司(刑事) 陳江明表示，警方於9月5日接獲51歲男事主的妻子報案，指丈夫於下午離開寓所用膳後失去聯絡，至黃昏她收到不明來歷電話，稱其丈夫在對方手上，要求代還360萬元債務。事主妻子於多次聯絡丈夫不果後，同晚報警求助。新界北警區重案組調查後，經連日追查相信男事主已遇害，警方於昨日（14日）早上在粉嶺聯和墟拘捕兩名分別64歲及29歲的陳姓男子，並於得知事主遇害地點後，今早於打鼓嶺坪原路一關帝廟（原名大王爺廟）的山邊草叢外約30米發現男事主屍體。

新界北總區高級警司(刑事) 陳江明交代案情。（林朗天攝）

陳江明指男死者被發現埋於關帝廟外草叢、約30厘米的地底下，以一層水泥及沙泥覆蓋，法醫經初步檢驗後，死者頭及雙手被膠布綑綁，心口被硬物刺傷，估計死去8至10日，死因有待進一步化驗，警方暫時未尋獲兇器。

警方不排除加控兩人勒索罪

警方調查又相信，事主失蹤當日下午，登上其中一名被捕人的車輛離開，同日下午2至3時車輛於受事主遇害地點多次出現。警方相信死者因債務問題當日被帶到上址交涉，其間被人以利器襲擊後埋於上址，事發後再有人借此向死者家人勒索金錢。被捕兩人正被扣查，將被控以謀殺罪，明日（16日）於粉嶺法院提堂，警方不排除稍後加控兩人勒索罪。至於案件是否涉其他人、債務種類及數額亦為警方調查方向，不排除會有進一步行動。

被捕兩人報稱無業，為村民關係，其中一名被捕人與死者為朋友關係，另外亦無資料顯示死者生前被人擄走，警方調查發現死者為自願登上被捕人車輛，過程未見有使用武力，而涉案的債務當中部分為賭債。被問到警方於接報後有否即時進行調查及採取行動，陳江明指警方於接獲死者妻子報案當日已即日處理，警方不便透露細節，惟指警方於過去兩日曾進行地毯式搜查及向村民進行問卷調查。

男疑犯下午被押返粉嶺聯和墟一間餐廳案情重組。（梁偉權攝）