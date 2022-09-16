何文田塌樹｜只差數吋險被擊中　校巴司機大難不死：都算行緊運

何文田塌樹驚險意外，15米高的巨大鳳凰木如泰山壓頂擊中四輛汽車，部分被壓至車頂凹陷變形，有校巴司機只差數吋被壓中，驚魂甫定後直呼好彩：「都算行緊運」，另一平治房車司機載女兒去搭車，途經巴富街，與死神擦身而過，「小巴擋咗一嘢，唔係就中晒」。



校巴司機蔡先生表示，當時駕駛校巴前往目的地接載幼稚園學生，車上除了他之外，還有一名保母「霞姐」，在等候轉燈開車期間，「突然冧落嚟，我哋唔好彩」，蔡表示，若非校巴卸力，平治私家車可能被壓扁，慢慢開門走出來：「如果唔係擋住，死添啦」，今次大難不死，他直指：「都算行緊運」。

校巴司機手部輕傷。（黃偉民攝）

坐在校巴第一排的校巴保母「霞姐」直言要劏雞還神，買六合彩，指司機坐在車頭險被壓中，只差兩三吋就擊中頭部，「行前多兩三吋就中正頭獎，我個位就冇事」。此外，平治司機指出，當時正載着女兒去搭車，行車途中突然塌樹，他一邊展示塌樹片段給記者看、一邊猶有餘悸地說：「你睇幾驚險，慢慢冧落嚟……，好彩校巴擋咗一嘢，如果唔係我哋中晒」。

事發於今（16日）晨7時40分，巴富街合一堂學校對開行人路一棵15米高鳳凰樹，突然連根拔起，橫躺三條行車線上，壓毀一輛校巴、三輛私家車，校巴司機及平治司機輕傷，其中平治司機須送院。