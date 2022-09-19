元朗斬人片段曝光｜兩班人酒吧門外推撞　大批持刀漢突然湧出

元朗屋苑「世宙」酒吧血腥斬人案，四名男子被狂斬倒臥血泊中，其中一名傷者重傷昏迷，送往屯門醫院救治。由於殺聲震天，有住客拍到事發時片段，當時酒吧門外聚集十多名男女，兩批大漢在爭執推推撞撞，有人腳步浮浮，有人「見嘢就擸」，其後突然出現大批持刀大漢，氣氛驟變。



遇襲男子滿身鮮血倒臥地上。（網上圖片）

該短片全長2分36秒，由樓上住客拍攝，片段初頭即見酒吧門外兩批大漢在爭執，其中一名穿白衫白短褲男子被迫到牆角，似是被另一批大漢針對目標，其間一名白衣漢執起鋼質垃圾桶企圖襲擊，疑酒醉腳步不穩垃圾桶跌落地上，另一黑衣漢又執起垃圾桶走近，兩名男子連忙勸阻，他沒有理會推開其他人，一度企圖拉出短褲漢，最終被人搶去手上垃圾桶。

▼▼案發時連環圖▼▼

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鏡頭拍攝到離現場約50米處亦站着兩男兩女，其間一名黑衣漢走向白短褲漢，用垃圾桶狂打牆角，鋼質垃圾桶被打致凹凸變形，未幾氣氛乍變，大批黑衣漢湧出，有人手持利刀，斬人血戰一觸即發，不斷傳出大叫聲，至此片段完結。

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事發於今（19日）凌晨零時許，有人在酒吧一間卡拉ok房間舉行生日派對，期間疑因碰撞問題觸發糾爭，有人心生不忿，「吹雞」召來大批惡煞搭的士趕至斬人，由酒吧內追斬至街外，情況極度混亂。

據了解，重創昏迷的傷者姓黃（37歲），其頭、手及腳受傷；半昏迷傷者亦姓黃（31歲），頭、手受傷；2名傷勢較輕的傷者姓簡（27歲）及姓張（41歲），分別頭、手受傷，其中張男與2名重傷傷者認識。