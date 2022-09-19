元朗斬人｜黑幫「和勝和」鬼打鬼　生日敬酒被拒爆混戰

元朗屋苑「世宙」酒吧斬人血案，涉及黑幫「和勝和」內訌。據知，和勝和一班人馬在「世宙」某酒吧慶生，租了一間卡拉ok房唱歌飲酒，其間另一班元朗南邊圍和勝和同門在酒吧大廳消遣，得悉有同門慶生，入房碰杯道賀，誰料遭對方拒絕，雙方不歡而散，不久爆發激戰由店內打到店外，有人「吹雞」召來刀手報復，狂斬四人，其中一對兄弟濺血重傷，元朗警區反黑組正追緝涉案人士歸案。



據了解，傷勢最重的黃氏兩兄弟（37及31歲），其中黃兄頭、手及腳重傷昏迷，轉送屯門醫院搶救；黃弟則頭、手受傷；另兩名傷者姓簡（27歲）及姓張（41歲），分別頭、手受傷，簡和張事後涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕。警方將案件列作「傷人」處理，元朗警區反黑組接手調查。據悉，4名傷者來自南邊圍，其中張為小頭目，活躍元朗區。

▼▼斬人血案過程▼▼

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昨（18日）晚10時許，約十人在該酒吧一間卡拉ok房間慶生，黃氏兄弟等4人在大廳飲酒聊天，得知有同門在房內慶生，主動入房乾杯，豈料熱面貼着冷屁股，對方撥開酒杯明剃眼眉，結果悻悻然離去，至今（19日）零時左右，對方切蛋糕之際，有人懷恨在心前往搗亂，雙方爆發混戰，由店內打到店外。其間，黃氏4人寡不敵眾被圍毆，惟有人仍不肯善罷干休，「吹雞」召來刀手，將4人斬至皮開肉綻，倒臥血泊中。