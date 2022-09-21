油麻地76歲西醫涉天價濫發免針紙　3職員同被捕　警單日搜獲193張

再有醫生涉濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書（免針紙）」被捕。西九龍總區重案組昨晚（20日）「放蛇」調查油麻地一間診所，揭發有人涉以天價濫發免針紙牟利，76歲男西醫及3名女職員被捕。消息稱，被捕西醫為戴港盛，涉以每張4,000至5,000元簽發「免針紙」。警方交代案情時指，單於昨晚便搜獲193張免針紙，並檢獲76萬元現金，可見收益可觀。今次是15日內，第2宗同類事件。



涉案男西醫被捕帶署。（陳永武攝）

今日（21日）凌晨約零時半，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫、聯同西九龍總區重案組總督察李嘉蕙，向傳媒交代案情。李嘉蕙指，警方於較早前接獲線報，指油尖區一間私家診所醫生，在未經診症或未檢視病歷紀錄下，便簽發免針紙及濫收診金4,000至5,000元。

西九龍總區重案組接手追查後，昨晚約9時，在彌敦道涉案的私家診所進行「放蛇」行動。探員趁時機成熟時，持搜查令進行調查，檢獲大量相關文件、電腦及約76萬元現金。經調查後，以「串謀製造虛假文書」拘捕1名男醫生及3名女職員（35至76歲），當中76歲為男醫生。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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鍾雅倫表示，被捕西醫為香港註冊醫生，3名職員則負責行政工作，輸入資料及收錢等，如同一般診所正常運作，而求診人士大多由朋友介紹。單於昨晚行動中，警方便檢獲193張「免針紙」，所檢獲的76萬元現金，相信部分為昨日簽發免針紙的收益，但因部分求診人士使用信用卡，未計入現金當中，可想而知收益非常可觀。至於涉案醫生有否財政壓力，警方暫時未有相關資料，將會透過求診紀錄，追查曾經拿取免針紙的人士調查。

警方檢獲大量文件、電腦及約76萬元現金。（陳永武攝）

消息稱，案中最少涉及最少2千張免針紙，估計涉款達千萬元。而涉案診所門外，掛有「西醫戴港盛」的水牌，昨晚警方調查期間，仍有10多人候診。翻查資料，曾經有一名同名的醫生，於2017年被指發出2張合共600萬元的支票，惟無法兌現，遭追款人入稟高等法院追討。

本月5日，元朗一間診所的64歲女西醫，亦涉嫌以每張500元收費，向求診病人開出「免針紙」。警方指該診所於8月份，共發出超過6,000張相關豁免證明書。該名女西醫涉嫌「製造虛假文書」被捕，獲准保釋候查。

警方檢獲大量文件、電腦及約76萬元現金。（陳永武攝）

警方呼籲，任何人以違法手段逃避接種疫苗，危害公眾健康及公共衛生，任何人涉嫌製造或使用偽造的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書（免針紙）」，有可能觸犯法例，一經定罪，最高可被判監14年。