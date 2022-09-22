警再拘3醫生涉濫發「免針紙」　另有8病人買免針紙被捕

警方再拘捕醫生涉嫌向求診病人開出俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，另外首次有人涉嫌購買免針紙被捕。消息指，警方今日（22日）先後拘捕三名醫生，他們診所分別位於柴灣、元朗及天水圍。

另外，警方就較早前油麻地男醫生涉「製造虛假文書」一案，拘捕多8名涉嫌購買免針紙的人，據知被捕8人為拘捕行動當日的顧客，部分當場斷正，不排除會再有人被捕。警方稍後將開記者會交代過去醫生發假針紙案件。



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警方今日（22日）就醫生涉濫發「免針紙」採取拘捕行動。消息指，3名醫生王秉亮、殷錦新、林定儀，診所分別位於柴灣、元朗及天水圍。他們先後在診所及寓所被捕。港島刑事總部公眾調查隊出動約14名探員，到場王秉亮診所調查。另一邊廂，探員在元朗殷錦新的醫務中心，翻查病人醫療記錄，並會稍後將醫生帶走。

另外，警方就較早前油麻地男西醫戴港盛涉「製造虛假文書」一案，拘捕多8名涉嫌購買免針紙的人。據知被捕8人年齡介乎27至49歲，分別3男5女，均為拘捕行動當日的顧客，部分當場斷正，不排除會再有人被捕。

警方本月5日亦拘捕元朗一間診所64歲女西醫，涉嫌以收費每張500元，向求診病人開出「免針紙」，警方調查指該診所於8月份，共發出超過6,000張相關豁免證明書。該名女西醫涉嫌「製造虛假文書」被捕，其後獲保釋候查。

警方就較早前油麻地男醫生涉「製造虛假文書」一案，拘捕多8名涉嫌購買免針紙的人，據知被捕8人為拘捕行動當日的顧客，部分當場斷正，不排除會再有人被捕。（資料圖片）

政務司司長陳國基昨日（21日）在社交網頁發文，強烈譴責醫生濫發「免針紙」的行為，批評涉事西醫「無良」、「唯利是圖」，又指已要求保安局追究使用這些「免針紙」市民的刑事責任。

行政長官李家超早前回應事件時指，行使或發放虛假文書屬嚴重罪行，呼籲公眾勿以身試法，又指如有醫務人員涉專業失德，政府會將個案交由醫務委員會跟進，提醒公眾遵守防疫政策。