隆亨邨公屋男開空殼公司　兩年半間洗黑錢3.7億元被海關拘捕

一名38歲報稱為散工工人、居住大圍隆亨邨的男子，涉嫌在2019年11月至2022年5月期間，在7間不同銀行開設15個銀行戶口，處理1500宗可疑巨額交易，金額高達3.7億元。海關昨日（27日）拘捕該名男子，並凍結其戶口內700萬元存款。



海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊講述案情，指今年年中香港海關根據情報，鎖定一名本地男子，懷疑他參與洗黑錢活動。昨日（9月27日）海關執法拘捕一名報稱為散工工人的38歲本地男子，他涉嫌在2019年11月至2022年5月期間，在7間不同銀行開設15個銀行戶口，處理1500宗可疑巨額交易，金額高達3.7億元。

個人戶口方面，被捕人在2019年年底開始，在4間不同銀行開設8個個人戶口，在開戶後隨即進行高額頻繁交易，單筆交易金額高達250萬元。被捕人利用個人戶口，由140個第三方個人戶口，收取8000萬元；再將這筆錢轉到另外120個第三方個人戶口，共牽涉1000宗交易。總而言之，被捕人個人戶口共收取200多個第三方個人戶口金錢，再轉到其他銀行。

公司戶口方面，被捕人2020年底成立懷疑空殼公司，並擔任公司的唯一董事。公司訛稱經營傢俬及清潔用品貿易生意。但根據海外調查，其公司地址無實際業務、無報關紀錄、無報稅紀錄，涉嫌用空殼公司名義洗黑錢。短短一個月內，被捕人在3間不同銀行開設7個公司戶口，並在第三方空殼公司收取巨額匯款，一年間收取2.9億元，處理超過500宗交易。最大單一交易涉款高達1500萬元。

根據調查所得，這些第三方空殼公司沒有實際業務，雖然報稱貿易生意但無報關紀錄，亦無相關證明文件。被捕人收取巨額金錢後只是作短暫停留即再轉走，是典型洗黑錢手法。被捕人居住公屋、名下無物業、報稱做散工月入約1萬元，但2019年11月至2022年5月期間共處理3.7億港元金額，其戶口交易紀錄與財務狀況極不相稱。被捕人現正保釋候查。

海關調查更發現被捕人戶口內有700萬元存款，拘捕行動當日海關已將款項凍結，以作進一步調查。海關檢獲手提電話、電腦、銀行文件及月結單。海關會循資金來源及流向繼續調查。