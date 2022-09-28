海關與馬會核對1.6萬張走私六合彩彩票　約600張中彩金7萬元

上周三（21日）海關在香港西面水域進行反走私行動，截獲一艘內河船，檢獲一批已投注並將於9月22日晚開彩的六合彩彩票。海關在記者會中表示首次發現有走私分子將六合彩彩票走私至境外。涉案的六合彩彩票全為「電腦飛」，約有1.6萬張，投注額約33萬元，相信該批彩票及電子貨物是供應內地及澳門市場。



據了解，海關在香港賽馬會協助下，核對1.6萬張六合彩彩票，並發現當中有約600張彩票中獎，彩金約為7萬港元。據悉，彩票屬於證物，海關現時已經取回，至於是否領取彩金，海關正徵詢律政司意見。



+ 1

走私集團每張彩票經轉售可獲利4元至13元

上周三，海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強在記者會中透露，涉案的大批已投注六合彩彩票，攪珠日期為9月22日，相信是由於該期六合彩彩金較過去一段時間為高，故吸引內地及澳門人士購買，走私集團於是在香港大批採購這些六合彩彩票，再走私到澳門及內地圖利，相信每張彩票經轉售可獲利4元至13元，視乎當晚彩金而定。翻查資料，9月22日晚該期六合彩獎金為2400萬元。

六合彩彩票的有效期為60天

按現時馬會安排，六合彩彩票的有效期為60天，幸運兒中獎後，一定要在攪珠後60天領取，否則彩票將告無效。所有無人認領的六合彩獎金，均會悉數撥入六合彩金多寶彩池，主要作為日後金多寶攪珠的金多寶金額。