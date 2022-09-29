10.1國慶｜警會展外布防　機動部隊金紫荊廣場戒備　戰術巴士出動

十月一日國慶日將至，警方將調派大量警力在街上巡邏，以確保國慶典禮活動安全進行。消息指警方會派出7,000至8,000警力在全港各區布防，香港會議展覽中心一帶更會嚴密設防。今日（29日）上午，警方已開始在會展外圍布防，大批身穿戰術背心的機動部隊人員在金紫荊廣場外、海傍一帶戒備，警員以鐵馬及藍色膠帶圍封金紫荊雕塑，一輛戰術巴士及一輛警車停泊在廣場附近。



一輛戰術巴士及一輛警車停泊在金紫荊廣場附近。（黃偉民攝）

國慶升旗儀式特別交通安排

警方將實施特別交通安排，配合10月1日於灣仔北舉行的國慶日升旗儀式。特別交通安排將於明日（9月30日）零時零一分至10月1日中午12時實施，部分道路將會封閉（持有許可證的車輛除外），包括博覽道、博覽道中、博覽道東、由中環及灣仔繞道通往博覽道的支路、及介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道的龍和道東行線。

另外，介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道的龍和道西行線及會議道西行線通往龍和道西行的支路將於10月1日上午5時30分至中午12時封閉。

部分交通改道，沿龍和道東行前往菲林明道的車輛須右轉入龍合街南行，前往東區走廊的車輛須駛入中環及灣仔繞道東行；及沿龍合街北行右轉入龍和道東行的車輛只能進入中環及灣仔繞道東行。

10月1日上午5時30分至中午12時，沿會議道西行的車輛須左轉入菲林明道南行，經菲林明道北行、港灣道西行、分域碼頭街西行、分域碼頭街迴旋處及龍合街北行前往龍和道西行。

另外，位於博覽道及博覽道東的旅遊巴士停車位及上落客區將暫停使用。

在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

身穿戰術背心的警員在金紫荊廣場戒備。（黃偉民攝）

戰術巴士「小窗口」可發射催淚彈

翻查資料，警隊陸續購入50輛新款「加大碼」戰術巴士，車頂安裝至少10個監視鏡頭，360度視察周圍環境，車內設有指揮控制台，指揮官可透過大屏幕觀察車外狀況，並向外作出廣播。車身上方有六個「小窗口」，供人員向外發射催淚彈。戰術巴士也配備防暴配置，包括防暴車頭玻璃、防爆輪胎及強化前保險槓等。