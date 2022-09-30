伊利沙伯中學年初連環偷拍裙底事件　重案組昨拘18歲涉案男子

《香港01》本周一獨家披露伊利沙伯中學風化案，一名應屆畢業男學生，疑於本年初偷拍10名同學裙底，部份受害人曾向校方求助，惟校方疑草草了事。多名受害學生及目擊者向《香港01》透露，該男生雖承認部份偷拍行為，但學校以無證據為由，着其他受害學生「算數」了事；校方指，不會對外回應個別學生行為，但已按一貫程序跟進，亦諮詢過警方。警方於今日（30日）凌晨2時許回覆《香港01》，指已於昨日下午拘捕一名涉案18歲男子，案件交由重案組接手跟進。



警方表示，據報一名男子，早前在旺角區内一所學校，懷疑用手提電話偷拍數名女子的裙底，「旺角警區非常重視並主動調查案件」。旺角警區重案組人員根據線報及經深入調查後，鎖定一名男子。人員昨日（9月29日）下午，於牛頭角區一單位內拘捕該名18歲姓林本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。行動中，人員在該名男子身上檢獲一部懷疑涉案的手提電話。

案件涉及兩名受害女子，年齡分別為18及19歲。警方呼籲，任何人如有資料提供，請致電3661-8749與旺角警區重案組聯絡。

警方重申，對任何非法拍攝私密部位或其他風化罪行，均採取零容忍的態度，必定會嚴正執法，將犯人繩之於法。警方提醒市民，非法拍攝私密部位屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。