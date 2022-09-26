01獨家｜伊利沙伯中學爆連環偷拍裙底事件　受害人斥校方勸不追究

伊利沙伯中學一名應屆畢業男學生，今年初疑偷拍十名同學裙底，部份受害人曾向校方求助，但校方疑處理不當，草草了事。《香港01》聯絡到多名受害學生及目擊者，有受害者指，雖然該男生承認部份偷拍行為，但學校老師以無證據為由，着其他受害學生「算數」了事，又指控學校無提供足夠支援。

校方指，不會對外回應個別學生行為，但已按一貫程序跟進，亦諮詢過警方，並已與涉事學生及其家長面談。教育局已向學校了解事件，會提供適切支援。



受害人B小姐（右一）引述老師指，Ｘ否認偷拍過她，故她的投訴已Close file（結案），她認為處理方式不合理。（李澤彤攝）

男生曾認偷拍兩同學 受害人：無向我道歉

A小姐是伊利沙伯中學的舊生，在校時曾獲同學提醒，男同學X（化名）疑偷拍多人裙底，不料今年初收到校方通知，指X承認偷拍她及另一名學生。她接受《香港01》電話訪問時說：「我以為我避開了，但想不到會成為受害者。」

因為X招認，學校通知了A小姐的家長，指如選擇報警會提供協助，又向家長稱「會給X有史以來最嚴重的懲罰」。不過，A小姐表示，學校至今都無向她交代懲罰的內容，X亦無向她道歉：「聽訓導主住向我媽媽的解釋，X的語氣好似很平淡地承認事件。我不覺得他認為自己做錯或怎樣。」

校方無透露懲罰內容 稱無法處理其他指控

A小姐指，自己曾向老師指出，還有其他偷拍受害人，不少同學亦是事件目擊者：「當時老師的回應是，無法隨便檢查X的電話，他也刪去了證據，除非報警，否則他們做不到。」

旺角伊利沙伯中學今年初爆出性騷擾個案，有男學生疑偷拍十名同學裙底。（夏家朗攝）

挺身舉報 老師指無證據籲算數

最初令偷拍事件浮面的，是另一位舊生B小姐（化名）。B小姐今年初在校期間被多名目撃過程的同學告知，X曾於學校圖書館、課室、商場扶手電梯及自修室等場所，偷拍多名女同學裙底，而她亦是受害人之一。

B小姐坦言，得知事件後感到焦慮，亦不知如何處理，但怕拖延會助長X的偷拍行為，故翌日就向信任的老師傾訴，不料老師第一句回覆，是半開玩笑地指，認為某位與X相熟的受害者應幫忙開導他。「我當時很驚訝。我不明白老師知道事件後，為何首要不是想如何幫助受害人，而是叫受害人輔導施暴者。」

該老師後來向B小姐表示，X向學校社工否認偷拍指控，認為最好的處理方法是「算數」。「我當下接受不了，哭了出來。」B小姐說，當時老師繼續「開導」，表示「街上偷拍裙底的人也許拍了數百張相，也未必能入罪」，着她算數了事。

斥校方無支援：老師說我的部份Close File

然而，不願草草了事的B小姐再找另一老師，事件的傳言亦在校內發酵，後來訓導主任接觸X及部份目擊者後，向B小姐表示X終承認曾偷拍兩名女學生，但否認偷拍過她。「訓導主任說會繼續和那些同學和家長處理事件，但說『你就不關事了，你那部份Close file（結案）了』。」B小姐引述訓導主任，說如她之後覺得有需要，有權利自行去報警。

「現在他承認偷拍了誰，又否認了部份指控，我就要相信他？」B小姐認為，學校單憑X的說辭，就不處理被否認的指控，又未為其他受害人提供支援，做法不合理。「我沒想過一個受害者嘗試向學校求助，學校為了校譽，面對受害者的求助，也可以當無事發生，或提供任何支援。」她說。

受害人C小姐認為擔心懲罰不足，X可能會繼續偷拍行為。（李澤彤攝）

兩受害人自行報警但不獲處理

另外一名受害人C小姐（化名），亦在同學告知下，得知自己被偷拍，她認為學校在處理事件上未盡責任，亦擔心懲罰不足，X可能會繼續偷拍行為：「老師本來應保護學生，但偷拍者可說是無負上責任，只被記三個大過。」

今年1月，B小姐和C小姐曾就事件到警署報案，但稱被指未能提供證據而不獲處理。

曾目睹X的偷拍行為的W先生（化名），指學校未找出所有目擊者了解事件，認為校方無誠意處理事件。（李澤彤攝）

目擊同學：學校無了解事發經過

除受害人外，曾在課堂中目睹X的偷拍行為的W先生（化名），亦不滿學校的處理方式，認為學校沒有誠意處理事件，並未找出包含自己在內的所有目擊者了解事發經過：「我覺得學校處理的態度並不嚴肅，只是草草了事，得過且過。」

涉事男學生X及受訪的受害人、目擊者，現時均已畢業，事件近日在社交網站上流傳。

伊利沙伯中學以校長陳祥偉名義回覆指，已按一貫程序跟進該個案，諮詢過警方，並已跟涉事學生及其家長面談。（夏家朗攝）

校方：已按一貫程序跟進個案

伊利沙伯中學以校長陳祥偉名義回覆《香港01》查詢，指基於保障涉事學生的原則，不會對外就個別學生的行為回應，但指訓輔組已按一貫程序，了解及跟進這個案，諮詢過警方，並已跟涉事學生及其家長面談。回覆又提到，若發覺學生在行為及情緒上需要支援，學校會即時跟進。

教育局：無收到投訴 學校已諮詢執法部門意見

教育局指，沒有收到相關投訴，但接獲記者查詢後，已即時向有關學校了解情況，得悉學校已就事件諮詢執法部門的意見，並將意見通知所有涉事的學生及家長，以及按校本機制處理事件。局方指，由於涉及個人私隱，不便透露個案詳情，會與學校保持聯繫，提供適切支援。

警方回覆指，旺角警區沒有接獲相關報案，又指旺角警區警民關係組學校聯絡主任會繼續與區內各學校保持緊密聯繫，並適時提供協助。