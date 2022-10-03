屯門龍舟競渡慶回歸　划槳手遭鄰船撞倒粗口鬧爆

香港回歸25週年，屯門青山灣避風塘昨（2日）舉行龍舟競渡，八場賽事分別於早上9時至下午1時30分進行，其間發生罕見撞船意外，影片網上瘋傳，片中一艘龍舟失控向右偏離航道，高速撞向另一艘龍舟，有划槳男選手遭殃險墮海，當場怒不可遏，粗口大罵，回到終點還餘怒未消，繼續怒目瞪向對方爆粗。



該短片全長1分56秒，拍攝者坐在4號龍舟船尾，拍下參賽健兒的競賽過程，片段初頭鳴笛一響，比賽正式開始，只見4號龍舟的選手一邊數着拍子、一邊用力划船，半分鐘後3號龍舟越來越靠近，拍攝者不禁驚叫：「嘩 ……」，話音未落，3號龍舟船頭以橫掃千軍之勢，撞向4號船尾，一名選手被船頭擊中胸口，應聲倒下，險被推落海，該男子事後勃然大怒，站起身大罵：「有乜嘢事X你，X你老母」。

▼▼龍舟意外連環圖▼▼

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拍攝者加把口：「斬埋嚟喎」，該選手再度撻着，手持划槳憤然站起，怒目瞪向3號船，不停問候對方「娘親」，惟賽事進行中，他也坐下繼續划船，但過了終點後，他又站起身，繼續向3號船粗口橫掃，片段結尾以他一句「X你老母臭X」作霸氣終結。

男選手被3號龍舟船頭撞倒。（fb：「車cam L（香港群組）」）

男選手被撞致幾乎墮海。（fb：「車cam L（香港群組）」）

事件引起網民熱議，不失幽默評論：「不小心駕駛，錯！應該係危險駕駛引致傷害他人身體」、「過線冇發出提示信號不小心駕船扣19分再上改進課程」，亦有網民替男選手不值：「都無可能隊到咁橫。咁樣一早DQ咗」、「難怪呀叔咁撚嬲，擺明陰招黎（嚟）」。