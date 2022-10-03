屯門龍舟意外｜專家指舵手問題最大　鼓手亦未能擊號糾偏

屯門龍舟競渡慶回歸撞船意外，網上再有一條俯瞰片流出，清楚顯示肇事龍舟失控得如同「舞龍」橫衝直撞，完全駕馭不到。有龍舟教練表示，肇事龍舟俗稱「大龍」，划槳手最多40人，時速頗高，若船頭猛衝撞到鄰船選手要害，隨時非死即傷，他認為今次罪魁禍首是舵手經驗不足，鼓手又未能即時擊號糾偏，令龍舟變成狂牛亂撞。



▼▼龍舟撞船意外俯瞰圖▼▼

+ 1

另一條片全長1分59秒，是居住在青山灣避風塘附近的居民從高處拍下，片段初頭3號龍舟還能保持直線航行，過了半分鐘後突然急轉彎，向右拐衝向4號龍舟，划槳手一直沒有收槳，最終撞到4號龍舟船尾，兩船分離後，3號龍舟變得左傾，向左衝去，勉強划回自己航道，但不久又右傾，打橫駛去，幾乎又撞到一直落後的6號龍舟，幸3號龍舟划手及時收槳，沒再釀意外，最終划向自己航道。

▼▼龍舟意外連環圖▼▼

+ 4

龍舟教練郭先生觀看影片後表示，龍舟競賽分為中國香港龍舟總會及地區舉辦兩種，龍舟總會舉辦的相對嚴格，參賽者必然依足賽例，而俗稱「灣頭賽」的地區賽事相對簡單，限制較少，他指出，青山灣避風塘風浪不大，相信今次撞船意外與天氣無關，主要是「人禍」，最大失職者是俗稱「杪手」的舵手，缺乏領航經驗，操控不當。

他認為，「灣頭賽」的參賽者未必太過專業，玩票性質居多，而訓練與落場競賽是兩回事，好的杪手會捕捉到競賽過程的問題，即時修正避免偏離航道，必要時通知鼓手發出訊號停止划行，避免高速撞向鄰船，好的鼓手亦能察覺異樣，自己擊出訊號命令划手減慢及收槳，今次3號龍舟似乎沒有任何搶救情況下，高速撞到鄰船，足見舵手及鼓手都欠缺經驗。

他說，龍舟時速可以很快，尤其是「大龍」共40名壯男划船，一般兩分鐘可划行500米，以前曾發生撞翻龍舟意外，今次4號龍舟划槳手被撞倒沒有大礙實屬幸運，「見佢仲咁好中氣爆粗，應該問題不大」。