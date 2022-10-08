天眼直擊│元朗斬人過程曝光　黑幫男疑爭女惹禍　捱四刀嚇煞食客

元朗「永順食店」今早（8日）發生斬人案，6名男女於上址食早餐期間，遭6名持刀棍惡煞襲擊，3名介乎17至22歲男子受傷送院，讀者提供影片可見，刀手闖進店內後四處張望，鎖定事主後便連揮四刀，店內食客被嚇至雞飛狗走。消息指，事件疑涉及黑幫感情糾紛，兩名分別有新義安及和合圖背景的男子早前因「爭女」結怨，今晨於街頭狹路相逢，曾發生口角，至今早其中一方消遣過後隨即遇襲。



+ 2

由讀者提供的閉路電視片段所見，當時茶餐廳內滿座，遇襲的6名男女當時同坐一檯進食，突然6名身穿黑衣及戴帽的惡煞相繼由正門步入，帶頭一人手持利刀，事主等人見狀回頭察看，帶頭刀手二話不說揮最少4刀斬向其中一名男事主，男事主即時舉手擋刀後退，友人及群眾亦即時四散，檯櫈及食物散落一地，男事主一度與刀手糾紛並雙雙倒地。其餘數名持刀及長棍等同黨亦向其他同檯人士施襲，歷時約15秒後惡煞陸續逃離，現場一片狼藉，眾人驚魂未定檢查傷勢。

現場一片狼藉，枱凳翻倒。（陳浩然攝）

消息：疑黑幫爭女結怨 凌晨街頭碰面口角

消息指，事件不屬於社團糾紛，而是涉事黑幫人士早前因感情問題積怨，主角為新義安背景的22歲陳姓男子「阿雀」及和合圖背景「粒粒」。事源「阿雀」早前因販運危險藥物案被囚，其後女友疑另結新歡與「粒粒」相戀。今日凌晨「阿雀」等人於元朗一無牌酒吧飲酒消遣，期間於街頭與「粒粒」相遇，情敵碰面一度口角，惟當時沒有動手。至早上「阿雀」等人消遣過後到涉事餐廳食早餐，突然遭惡煞襲擊。

事件中「阿雀」腹部中刀受傷，另外一名17歲少年及一名18歲姓石男子頭部及手部受傷，清醒被送往博愛醫院治理。案件列傷人，交由元朗警區重案組跟進，暫未有人被捕。