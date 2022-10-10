英皇劫案｜警追緝3南亞劫匪及司機　其中一人黑布包頭

尖沙咀廣東道8號英皇鐘錶珠寶今日（10日）中午時份，被兩名南亞裔男子持刀劫去一條約值2,200萬元的玉石頸鏈，兩匪之後登上接應私家車逃去。警方經初步調查，鎖定涉案兩名劫匪，以及接應車輛的司機，3人全部為南亞裔男子，其中一人用黑布包頭，正追緝他們歸案。



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油尖警區刑事部總督察邱雨星今日下午交代案件指出，今日中午約12時，2名南亞裔男子假扮顧客，進入涉事珠寶行，並向職員表示欲購買一條約值2,000萬元的翡翠頸鏈，當職員將頸鏈展示給該兩名男子時，其中一人從手提袋內取出一把約40厘米長的利刀指嚇職員，並將該條頸鏈搶走。兩名男子得手後隨即登上一輛黑色私家車逃離現場。

↓閉路電視拍下賊人登車逃走↓

警方接報後即時在附近一帶兜截，並在油麻地區尋獲涉案車輛，並檢獲賊匪犯案時使用的刀和工具。警方經調查後初步鎖定3名涉案男子，包括接應車輛司機，3人年齡介乎30至40歲，身高約1.7米至1.75米高，全部是非華裔男子；其中一名匪徒在行劫及逃走期間，用黑布包裹頭髮。3名匪徒在警方緝獲涉案車輛的位置，下車後分別徒步向文苑街、文昌街及渡船街三個方向逃去，警方正追緝他們歸案。

在接應賊車停泊的位置，附近有店舖閉路電視拍得疑匪登車逃走一刻。涉案賊車停泊於北京道近廣東道雙黃線位置，車上有一名同黨司機正在等候。未幾兩名劫匪奔往私家車，其中一名穿白衫的賊匪拉開前面車門，登上私家車，另一穿黑衫的賊人則拉開後面車門登車。其間白衫賊人登車後，司機即慌忙開車，當時黑衫賊人仍未完全登車，左腳不斷撐地，之才將左腳縮回車上，私家車於是高速離去。