鯨吞1.2kg可卡因　體內藏毒隨時喪命　時間性別質料均科學計算

受疫情影響，本港機場客運量大減，旅客體內藏毒案一度銷聲匿跡，最近防疫措施鬆綁，相關案件再度出現。體內藏毒是最隱蔽的藏毒方法，帶毒者需要承受極高風險，猶如懸崖上走鋼線，毒品膠囊一旦爆裂隨時喪命，礙於太過高危，過程中充滿鮮為人知的「科學計算」。



一名知情人士透露，一般體內藏毒分為「上吞下塞」兩種，即口吞與肛塞，「上吞」藏毒量大，以乘搭飛機的入境帶毒者居多，受到人體所限，大都只能藏約一公斤毒品，藏毒太多，中途容易便急敗露，帶毒者於事前必須久經訓練，生吞數十粒物件，讓腸胃適應，體內藏毒時間由數小時至數日不等，帶毒者要強忍因胃部收縮的噁心感覺，不吃不喝，長時間忐忑不安，即使安全過關也相當痛苦。

本港機場多次偵破體內藏毒案。（資料圖片）

毒品膠囊以芒膠質料製造，比較韌性，足以抵抗胃酸腐蝕，每個膠囊重20克左右，橢圓形適合腸道結構，膠囊會劃上標記，防止帶毒者做手腳。

毒品膠囊劃上標記防止被人做手腳。（黃偉民攝）

男女大不同，由於男性腸胃藏量較大，括約肌相對有力，毒梟一般選用男性帶毒，因死亡風險極高，多數為窮困或受威脅人士，不得不化身「死士」捨命帶毒，過去曾發生膠囊爆裂事件，其中最轟動是孕婦因體內毒品膠囊爆開而陷昏迷。2019年4月，內地陝西一名懷有6個月大身孕的孕婦，吞下59粒高純度海洛因，企圖體內藏毒方式，乘坐火車將毒品運往西安途中，膠囊爆裂滲入體內，女子陷入昏迷，多日後才甦醒，沒有生命危險，但醫生擔心毒品有可能對胎兒造成影響，仍需後續觀察。