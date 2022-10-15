網片瘋傳｜百佳超市「貨物山」塌下女顧客慘夾住　送貨工拆件救人

昨晚（15日）網上瘋傳一段發生於百佳超市的驚險意外短片。影片翻攝自閉路電視片段，可見一名送貨男工拖着載有大批貨物的唧車，穿過超市內的行人通道運貨。期間，該批疊至約2米高的「貨物山」，懷疑失平衡倒塌，正正壓向旁邊一名站於凍櫃架旁的女顧客。影片隨即傳出正在翻看片段的女子驚呼聲：「點解會冧㗎？矺（壓）到好應呀，唔死都算偷笑！」

百佳超市發言人證實，事件於9月21日於元朗鳳翔路店舖發生，該名顧客並無大礙，百佳對對事件深感抱歉。



片中可見，女事主當場被「活埋」，幾乎消失於畫面中，她被夾於貨堆與凍櫃架之間，動彈不得。送貨工連番嘗試將貨物搬開，但疑因貨物太重，出盡九牛二虎之力仍未能成功。手足無措下，他兩度拉後唧車，詎料令貨物一再傾側壓向事主。他情急下只好立即將貨物「拆件」，將原本被膠紙包為一體的「貨物山」，逐箱逐箱隨地丟掉「減重」。期間曾有人上前查看，但疑因不知有人被壓着，未有施以援手，「我哋都唔知（有人）喺入面！」

該批疊至約2米高的「貨物山」，懷疑失平衡倒塌，正正壓向該名站於凍櫃架旁的女顧客，她當場被夾於貨物與凍櫃架之間，動彈不得。（網上影片截圖）

及至片末，女事主仍未獲救，未知最終情況。根據該「天眼」的日期，標示為9月21日下午約1時10分，警方及消防當日初步沒有接獲相關報案。

片段瘋傳後，隨即引起網民熱議，有人大呼恐怖。「死神來了咁，好恐怖！」、「唔唧咁高一定無事」、「得佢（送貨工）一個，冇人幫手。」亦有網民認為送貨程序有錯，且超市通道狹窄，危機四伏，「唔應該連板入舖，亦唔應該擺滿貨場。」、「依家啲超市/鋪頭，條路幾多嘢，幾逼！」

百佳超市發言人表示，百佳一向注重職業及店舖環境的安全，事件發生於9月21日元朗鳳翔路店舖，運輸公司員工運送餅乾類貨品入倉途中，貨物不穩導致傾斜並壓向當時正在購物的一名顧客。店舖經理即時上前處理，並安排同事陪同該名顧客到醫院檢查及出院回家。事後公司亦有致電慰問顧客，得悉顧客並無大礙。對此事件的發生，百佳深感抱歉，並會檢討運貨流程並與相關公司再作跟進，避免再次出現同類事件。