唧車冧貨壓中女顧客　直擊元朗鳳翔路百佳超市環境

超市唧車冧貨壓中女顧客事件，引起網民熱議。據悉，事發位置於元朗鳳翔路金馬大廈百佳超市，是區內最旺的超市之一，平日人來人往。《香港01》記者今（15日）晨實地視察，發現該超市門外擺放幾板貨，門口斜板可讓唧車直接拖入超市卸貨，由於24小時營業，唧車與顧客出現「人車爭路」情況常見。



元朗鳳翔路百佳超市傳出冧貨壓中女顧客事件。（翁鈺輝攝）

現場所見，該超市地理環境相對特別，鄰近小巴站對開空地，得以「偷雞」把貨物暫放路邊，該超市共兩個門口，左邊門口相對寬闊，門前安裝斜板，明顯讓唧車可直接拖入超市，凍櫃旁的走廊逾兩米闊，足夠唧車穿過，由於該走廊寬闊，擺放不少膠箱及紙皮等雜物。

根據拍於上月21日的片段，唧車冧貨的位置與該走廊一模一樣，兩旁均是凍櫃，天花安裝閉路電視，門口對正馬路，記者向超市經理查問有關事件，只表示不太清楚；之後再向女店員查問有否搬貨指引，避免誤傷顧客，她則說：「你去問公司」。《香港01》正向百佳查詢。

事發於上月21日下午約1時10分，超市閉路電視拍到，一名送貨男工拖着載有大批貨物的唧車，穿過超市內的行人通道運貨。期間，該批疊至約2米高的「貨物山」，懷疑失平衡倒塌，正正壓向毗鄰一名站於凍櫃架旁的女顧客。影片隨即傳出正在翻看片段的女子驚呼聲：「點解會冧㗎？矺（壓）到好應呀，唔死都算偷笑！」