大角咀卸貨工被磚頭砸斃　死者生前家庭擔子沉重　兄長泛淚自責

大角咀公眾貨物裝卸區男散工被磚頭砸斃慘劇，死者黃嘉俊（26歲）生前顧家孝順，接下兄長的重擔負責賺錢養家，由於最近開工不足，他到裝卸區做散工賺取800元，臨收工前突天降橫禍，吊起的磚頭疑綑綁的尼龍帶斷裂，整綑磚塊鬆開跌下，嘉俊走避不及慘被砸死，兄長阿雄含涙自責，聲稱若非自己成家立室，嘉俊為幫補家計做散工，不致年紀輕輕就不幸枉死。



死者黃嘉俊生前顧家孝順。（死者家人提供）

嘉俊生前與父親及幼弟居住天水圍俊宏軒一單位，父母離異，父親已退休，身體不好病患纏身；兄長阿雄做地盤工，結婚前他是家庭經濟支柱，但婚後遷出，家庭重擔落在嘉俊肩上。

兄長阿雄自責若非自己成家立室，嘉俊不致枉死。（翁鈺輝攝）

嘉俊上有老父要照顧，下有幼弟阿熙剛在香港專業教育學院畢業，他任職倉務員養家，雖然任勞任怨努力拼搏，但本港受疫情影響，近年經濟不景，嘉俊開工不足，在朋友介紹下，第一日到大角咀公眾貨物裝卸區做散工，賺取800元人工。

兄長阿雄提及嘉俊慘劇，多次飲泣。（翁鈺輝攝）

阿雄表示，嘉俊昨午協助從躉船上將每綑約一立方米、重約一噸的磚塊吊上岸，做完就收工，不料發生磚塊墮下意外，嘉俊閃避不及，被磚頭砸中死亡。阿雄質疑該卸貨公司安全措施不足，弟弟在沒戴安全帽的情況下，協助吊運磚塊，他泛淚地問：「唔明點解會安排我細佬做呢個工作？」，他們曾與該公司接觸，但對方沒有解釋意外原因。

昨天，是阿雄人生中最難忘一天，妻子早產，他陪同往醫院等候分娩，心情已忐忑不安，下午竟收到弟弟死訊，整個人呆立當場，不知所措。他表示，如果他沒有搬離，守護着這頭家，嘉俊的擔子不必這麼重，年紀輕輕已整日憂柴憂米，而嘉俊在內地有一名女友，關係穩定，他亦打算儲錢結婚，可惜所有計劃隨他死亡而泡湯。

嘉俊父親認屍時悲慟落淚。

今晨9時許，黃父在工業傷亡權益會人員陪同下到殮房認屍，悲慟不已，多次當眾落淚，他對親友哀訴嘉俊生前顧家勤力，打兩份工養家。

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事發於昨(17日)午4時13分，嘉俊在海輝道38號新油麻地公眾貨物裝卸區，協助從躉船上將每綑約一立方米、重約一噸的磚塊吊上岸。期間，其中一綑磚塊於吊起時，懷疑綑綁的尼龍帶斷裂，導致整綑磚塊鬆開跌下，嘉俊疑走避不及遭磚塊砸中，身體多處受傷，最終搶救無效。