26歲男散工第一日裝卸區開工遭磚頭壓斃　業界分析意外成因

油麻地公眾貨物裝卸區發生奪命工業意外，一名26歲男散工今日（17日）第一日於上址工作，沒料到遭一綑磚頭壓中頭部及手部，傷重不治。《香港01》記者向業界人士了解事件，他懷疑磚頭於內地廠房堆砌，以膠帶綑綁後，在底部留有兩個洞以供叉車搬運，磚頭其後以躉船運港，搬運人員疑將吊帶穿過該兩個窿後，以吊竿將磚頭吊至半空再放於地面，不排除在搬運時磚頭散開，工人走避不及被擊中重傷，形容事件實屬不幸。



現場所見，一綑磚塊散開。（王譯揚攝）

僅用索帶綑綁磚塊 吊運不穩易生意外

香港專業吊運聯會副主席馬國富表示，據其了解，於內地廠房堆砌的磚頭，底部不會放置任何卡板，只會以索帶束綑成一個大的立方體，並在近底部位置留下兩個洞，以供叉車搬運。其後磚頭由躉船運港，於碼頭將吊帶穿過兩個洞，再以船上的吊竿吊起，但當遇上大浪時吊竿的擺動會很大，形容一綑磚頭「反兩反，就會散」，不排除因此釀成意外。同時，在地面接收磚頭的工人，應在吊運期間與貨物保持安全距離，「有咁遠行咁遠」，才不致走避不及而受傷。

另一名熟悉吊運工作的業界人士看過現場圖片後指出，對長期在地盤工作的工人而言，絕不會單靠吊帶穿過該兩個洞來進行吊運工作，因眾人皆知磚頭很容易散開。最安全的做法，是先將吊帶穿過一綑磚頭，吊進一個深度約4尺的金屬斗內，再吊起整個金屬斗，運送至目的地後，再從斗內吊出磚頭。雖然需要的工序較多，相對較為耗時，但安全性會較高。

現場放有大量磚塊，業界人士解釋，每綑磚頭底部設有兩個洞，是方便內地廠房用叉車搬運。（王譯揚攝）

業界建議用金屬斗搬運磚塊較安全

但對碼頭卸貨人員來說，每艘躉船上可能有數百綑磚塊需要落貨，不排除因此省卻部分工序，直接將吊帶穿過磚塊後，從船上吊至地面，但由於船身易受風浪影響而搖擺不定，吊竿的穩定性低，機手亦難以控制，可能本來只想移一尺，卻變成移一米，以致貨物擺動，隨時會令磚塊在半空中散開。他將一綑磚塊比喻作豆腐，眾所周知豆腐容易散開，如果以金屬斗搬運，就好似是一隻手托起豆腐，不容易散開；若只靠吊帶穿過磚塊，則好像是筷子托底，稍為擺動便會散開。

至於為何廠房在堆疊磚塊時，不在下方放置卡板以便日後運送之用，他解釋，每綑磚塊重約一噸，當在躉船疊高後，重量一直向下壓，最底的卡板在承受數噸的重量下會被壓塌，最終疊高的磚塊可能會因而傾側倒塌，因此不用卡板來運送。他又舉例，外國會以保鮮紙包綑磚塊，以防它散開，提高安全性，但仍然會有散開的風險。

他又指出，安全性上，工人應該要與貨物的吊運路徑保持距離，以免貨物墮下時被壓中。但當需要搬運數百綑貨物時，工人便要來回走動數百次，在實際操作上很困難及費時。他認為事件實屬不幸，亦慨嘆業界過去兩年經常發生奪命意外，對此感可惜。