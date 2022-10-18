大角咀卸貨區奪命工傷　黃父憶亡兒崩潰：好掛住佢

26年的父子情，一下子走到盡頭，慘遭磚頭砸斃的裝卸散工黃嘉俊（26歲），是父親最疼愛的寶貝兒，黃父今（18日）晨認屍時，目睹愛兒遍體鱗傷的遺體，泣不成聲，往昔嘉俊陪他到醫院覆診、窩心的說話幕幕浮現，黃父矢言替亡兒討回公道，促有關公司盡快交代意外原因。



今晨9時許，黃父在工業傷亡權益會人員陪同下到葵涌殮房認屍，多次悲從中來落淚，他事後對《香港01》表示，嘉俊遺體有多處傷痕，醫生指頭部爆裂，傷得最重。黃父至今未能接受喪子的殘酷事實，說着說着又哽咽：「當然啦，好掛住佢」。

黃父（中）認屍時悲從中來。

黃父共三名兒子，嘉俊排行第二，三子中嘉俊最爽朗，對朋友極講義氣，嘉俊踏入社會工作約7年，收入一般，做倉務員日薪僅600元，每月給家用8000元，黃父憶述，嘉俊曾說希望供完弟弟阿熙讀書後，與女朋友拉埋天窗，「佢好孝順，陪我去睇醫生，同我講唔駛擔心，屋企一切開支佢會負責，叫我安享晚年」。

死者黃嘉俊生前顧家孝順。（死者家人提供）

此外，《香港01》得到一張讀者相片，是裝卸區人士拍下，只見嘉俊被磚塊擊中後，身體多處受傷，頭部鮮血狂湧，面露痛苦神色，工友替他按住頭部傷口。

嘉俊受傷頭破血流。（讀者提供）

事發於昨（17日）午4時13分，嘉俊在海帆道38號新油麻地公眾貨物裝卸區，協助從躉船上將每綑約一立方米、重約一噸的磚塊吊上岸。期間，其中一綑磚塊於吊起時，懷疑綑綁的尼龍帶斷裂，導致整綑磚塊鬆開跌下，嘉俊疑走避不及遭磚塊砸中，身體多處受傷，最終搶救無效死亡。