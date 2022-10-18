油尖掃黃｜日本AV女優疑赴港賣淫被捕　集團tg擺AV相吸客

警方昨日（17日）在油尖區掃黃，共拘捕16名內地及外籍女子，據悉，其中一名被捕女子為日本籍女子，懷疑是一個AV女優，於當地知名度不高。賣淫集團曾在Telegram開設招攬客人的頻道，上載懷疑是被捕女子過往的AV作品封面吸客。

消息稱，自暑假開始，來港賣淫的日本女性有上升趨勢，疑當地有熟悉港日兩地情況的中介與一些三、四線AV女優接洽後，聯絡賣淫集團的香港中介，安排她們循正常渠道入境來港半玩半賣淫，入住酒店後提供性服務，每次收費約6,000至7,000元。



據了解，被捕的16名內地及外籍女子，包括一名日本女子，另有一名泰籍女子。當中被捕的日本女子叫「中島」（Nakajima），長相斯文，一副辦公室女郎樣貌，現年27歲，涉嫌「違反逗留條件」被捕。

消息指，賣淫集團曾在Telegram頻道上載多張AV作品封面照，藉女優之名吸引嫖客，而該名AV女優的藝名為「愛沢」，長相與該名被捕日本女子相當相似，懷疑為同一人。翻查資料，「愛沢」曾為日本當地兩間成人視頻製造商拍攝AV，於2018年正式出道，其後又於2019年底以新人姿態發行藍光碟，為觀眾所認識。其當時所屬的成人視頻製造商，旗下亦曾經擁有高樹瑪利亞、蒼井空及美竹涼子等多位著名女優。

近月日本女子來港賣淫增 中介收高昂佣金

消息稱，近月全球多地在新冠肺炎疫情下陸續放寬出入境限制，外籍女子來港從事賣淫活動似有加劇，當中不乏人氣較低、屬三至四線的日本女優，亦加入下海賣淫之列。她們會經由日本當地懂得日文和華語的人士物色聯絡，聲稱以半旅遊、半工作的形式來港，其間再透過涉案集團在香港的中介安排，按正常入境途徑持護照來港。

來港日本女優會獲香港中介安排酒店，之後她們以個人名義辦理入住手續，並由中介安排客人，在酒店為客人提供性服務。賣淫集團會利用日本女優的相片在社交群組吸客，不過涉案日本女優的報酬並非特別優厚。消息稱，她們每次賣淫的收費約6,000至7,000元，與本地優質的賣淫女子收費相若，而中介更抽取約4,000元的高昂佣金，從中大幅剝削。據悉，警方正調查日本女子來港賣淫的原因，並追緝在幕後操控的賣淫團伙。

拘捕行動於昨日（17日）下午約2時進行，油尖警區聯同西九龍總區刑事部、西九龍機動部隊及入境事務處，在彌敦道、佐敦道及赫德道一帶，共拘捕3名內地女子及6名外籍女子，年齡介乎29歲至42歲，分別涉嫌「逾期居留」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」；人員亦突擊搜查區內多間酒店及商廈單位，共拘捕6名外籍女子及1名內地女子，年齡介乎23歲至44歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」。所有被捕人現正被扣留調查，部分案件交由相關部門繼續跟進。

根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。