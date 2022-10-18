日本推「AV新法」重創業界　現役、引退女優為生計投身風俗娘

近年，網上流傳不少中介集團安排日本成人影片女星（AV女優）來港賣淫，傳聞收貴可高達每次8萬元，當中不乏一線女優提供服務。翻查資料，AV女優投身「風俗娘」早於日本盛行多年，因市場有需求，女優投身風俗行業能獲利不少，加上不少女優因引退後難以投入一般人的「正常生活」，另因今年年中日本政府所推出的「AV新法」，變相令女優的拍攝機會減少，從而紛紛投身風俗行業以維持生計。



日本的AV產業可謂極為篷勃，娛樂雜誌《周刊郵報》（日語：週刊ポスト）曾引用當地行內人士指，包括網絡節目和地下市場在內，日本國內AV市場全盛期每年大概生產3.5萬部AV，以單日計算的話，一天產量亦至少有100部；女優人數方面，在19至55歲的日本女性中，每200人就有一人曾有拍攝AV的經驗，每年亦至少有3000名「新人」入行。

「新人」每年輩出，同時亦代表「舊人」會被市場淘汰。曾出版多本分析日本性產業書籍的作家中村淳彥表示，在訪問過500多名引退的AV女優，發現有超過300人，無法適應一般日常生活，最終轉入色情按摩、泰國浴、酒店等聲色場所，成爲俗稱的「風俗娘」。

圖為2021年7月新宿歌舞伎町街，新法律為保護被威迫利誘手段強迫拍攝AV的女性。（Getty）

女優駐風俗店收入倍增

風俗店文化表意提供純聊天及陪酒服務，當中亦不乏與客人有限度的「身體觸碰」，然而，業內不少工作者因可賺取每日約4萬至5萬日圓（約2,100至2,600港元）的豐厚收入而從事性交易，而掛着現正或曾經從事「AV名氣」旗號的女優，一般叫價能高出3成至1倍。

至於當地執法機構亦非坐視不理，只因日本國內有超過5000家的風俗店，若要全部查緝，相信亦有一定困難。加上，日本法律裡的《賣春防止法》主要針對規範有關「性交易」行為，而某些「擦邊」行為只要合乎《風俗營業法》的規範，即店鋪只要沒有表明是從事性交生意，都是合法的。

「AV新法」令現役女優單月工作全部取消

（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖）

適逢日本將成年年齡從20歲降低至18歲，為保障這些「新成年人」演員的身心或私生活受到傷害，日本參議院在6月14日通過《AV出演被害防止・救濟法》（俗稱AV新法），即演員可在作品公開1年內無條件解約，並在無須進行任何賠償的框架下，將影片下架，法案不受年齡或性別限制；而演員簽約後1個月內不得進行拍攝、拍攝結束後的4個月內，製作公司不能公開影片等等。

法案通過後，許多製作公司擔心觸法，調整拍攝細節，AV女優7月工作全部取消，當時更有不少AV女優於社交平台抱怨，法案根本帶來反效果，讓女優們失去工作，痛苦不堪。

現役AV女優天使萌認爲「AV新法」反會助長非法無碼管道（Twitter：@amatsuka_moe）

網傳5年前來港女優單次收費8萬元

早於2018年，本港網上湧現日本女優來港賣淫的貼文，當中有中介人士懷疑租用市區貴價酒店進行交易，聲稱能安排一線AV女優來港，服務包括提供「快餐」、「日式泡泡浴」或是「過夜餐」，每宗交易收費各異，由數千至最高8萬港元不等，大受本地嫖客歡迎。傳聞當年一名來港4日的26歲女優收費不菲，每90分鐘索價2萬港元，當時號稱未到港所有接客時段均被預訂一空。惟有關傳聞的真偽，難以求證。

消息稱，自今年暑假開始，來港賣淫的日本女性有上升趨勢，疑當地有熟悉港日兩地情況的中介與一些三、四線AV女優接洽後，聯絡賣淫集團的香港中介，安排她們循正常渠道入境來港半玩半賣淫，入住酒店後提供性服務，每次收費約6,000至7,000元。警方昨日（17日）在油尖區掃黃，共拘捕16名內地及外籍女子，據悉，其中一名被捕女子為日本籍女子，懷疑是一個AV女優。