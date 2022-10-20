英皇劫案｜警拘2男1女歸案　23歲巴漢被暫控串謀搶劫罪　明日提堂

上周一（10日）尖沙咀廣東道8號英皇鐘錶珠寶遇劫，兩名南亞漢闖店持刀劫去一條約值2,200萬元的玉石頸鏈。警員經深入調查後，先後在天水圍及九龍城拘捕2男1女，分別涉嫌「搶劫」及「協助罪」。其中一名被捕的23歲巴基斯坦男子被暫控一項串謀搶劫罪，案件將於明日（21日）上午在九龍城裁判法院提堂。



鑑證科人員在珠寶店內掃取指模。（蔡正邦攝）

事發於上周一（10日）中午約12時，2名南亞裔男子假扮顧客，進入涉事珠寶行，並向職員表示欲購買一條約值2,000萬元的翡翠頸鏈，當職員將頸鏈展示給該兩名男子時，其中一人從手提袋內取出一把約40厘米長的利刀指嚇職員，並將該條頸鏈搶走。兩名男子得手後隨即登上一輛黑色私家車逃離現場。

警方表示10月11日於天水圍一單位拘捕一名28歲非華裔男子，涉嫌搶劫。另外，人員昨日（19日）於九龍城一酒店拘捕一名23歲非華裔男子，涉嫌搶劫。另一名24歲非華裔女子則涉嫌協助罪被捕。被捕人全為巴基斯坦裔。

該名28歲男子及24歲女子已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。該名23歲男子已被暫控一項串謀搶劫罪，案件將於明日（21日）上午在九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。警方呼籲任何人士如目擊案發經過或有任何資料提供，請致電36619351，與油尖警區重案組第一隊人員聯絡。