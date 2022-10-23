八鄉斬人｜警一連兩日反轉上水錦田　拘4名涉案男子

上周五（21日）凌晨，元朗八鄉發生截車斬人血案，兩男子被斬傷送院。新界北總區反三合會行動組第二隊人員接手調查，鎖定6名刀手身份，一連兩日（21至22日）在上水及錦田拘捕4名本地男子，分別涉嫌「行駛虛假文件」、「傷人」及「刑事毀壞」罪。



警方初步鎖定6名刀手身份，兩人為非華裔男子和4名本地男子。被捕4人中，姓鄭（40歲）及姓林（25歲）男子現正被扣查，另姓姚（43歲）及姓潘（38歲）男子則已獲准保釋候查，十二月中旬向警方報到。

警方帶走一名涉案男子。（警方提供）

事件中被斬傷的兩男子分別姓周（27歲）及姓陳（27歲），周綽號「細輝」，右大腿、左肩膊及右手背有刀傷；陳綽號「鳩魚」，左手中刀，右手擦傷。據悉，二人早前聯同27歲姓陳男子、綽號「阿俊」從上水和勝和過底新義安「波波承」，掉轉槍頭爭奪區內利益，加上爭女問題，觸怒勝和人馬，結果引發連場火併。

其中1名男傷者送往博愛醫院，再轉送屯門醫院治理，並有1名女親友陪同。（黃江奇攝）

事發於上周五凌晨2時許，周駕駛一輛黑色法拉利載着陳，沿錦田公路往上水方向行駛。途至映河路交界十字路口近「爾巒」對開時，突遭3輛沿對面線相反方向行駛的車輛越線攔截，其中一輛白色豐田私家車更迎頭狂撼法拉利。3車隨即跳出6名持刀男子，伸刀入法拉利車廂向陳和周狂斬，得手後逃去無蹤。