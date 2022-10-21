八鄉斬人｜上水黑幫「家法」血案升級　兩傷者「過底」被斬

元朗八鄉截車斬人血案內情曝光，消息稱，今次血案是上水黑幫「過底」風波「延續篇」，遭6名南亞裔刀手狂斬受傷的兩名男子，原是上水「和勝和」成員，早前拜入尖沙咀新義安猛人「波波承」門下，觸怒和勝和人馬，引發連串腥風血雨，警方個多月前雖已拘捕7人，但未能遏止兩幫人馬廝殺，今凌晨勝和行動升級，派出兇悍刀手截車追斬「波波承」兩門生。



被斬傷男子分別姓周（27歲）及姓陳（27歲），周綽號「細輝」，右大腿、左肩膊及右手背有刀傷；陳綽號「鳩魚」，左手中刀，右手擦傷。據悉，二人早前聯同27歲姓陳男子、綽號「阿俊」從上水和勝和過底新義安「波波承」，掉轉槍頭爭奪區內利益，勝和人馬大怒「家法」處置，結果引發連場火拼。

▼8月22日上水斬人案▼



8月22日晚11時50分，「阿俊」獨自駕駛七人私家車途至上水新康路69號附近，被兩輛私家車前後包抄截停，4名黑衣漢分持利刀及木棍，將他拖出車外毆打，手指被斬傷。事隔數小時，距血案現場不遠的新健街，一間酒吧和一間食肆遭私家車撞鐵閘。

▼8月23日上水撞閘案▼



9月3日清晨5時許，一名有和勝和背景、綽號「Baby」的30歲姓陳男子在英皇道250號北角城中心對開，遭數名刀手圍斬，事主走避不及，雙腳中刀浴血，同行女朋友慌忙報警，將陳送院治理。

▼9月3日北角斬人案▼



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連串事件引起警方高層關注，8月下旬警方重拳出擊拘捕7人，包括由和勝和「過底」新義安的「阿俊」，其餘6人全是上水和勝和成員，當中包括李福年（63歲），綽號「白頭福」，為「上水皇帝」「白頭仔」的胞弟。

▼警方早前拘捕7人▼



警方帶走涉案人士。（警方提供）

今日（21日）凌晨2時許，周駕駛一輛黑色法拉利載着陳，沿錦田公路往上水方向行駛。途至映河路交界十字路口近「爾巒」對開時，突遭3輛沿對面線相反方向行駛的車輛越線攔截，其中一輛白色豐田私家車更迎頭狂撼法拉利。3車隨即跳出6名南亞裔持刀男子，伸刀入法拉利車廂向陳和周狂斬，得手後逃去無蹤。

▼10月21日八鄉斬人案▼



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