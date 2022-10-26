遭國安處拘捕BlackBloc小隊、光城者成員等7人　准保釋候查

警方國安處在過去兩日（24日至25日）拘捕7名男女，據悉分別為「光城者」、「Black Bloc 小隊」，以及一個詐騙集團成員，部分人涉嫌參與或策劃企圖燒毀政府檢測站，亦有被捕人士曾透過申請「中小企融資擔保計劃-百分百擔保特惠貸款」，詐騙470萬元貸款。全部7名人士被捕後扣留調查，至今日（26日）晚上約8時，警方稱7人已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。



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據了解，7名被捕人士分別隸屬3個犯罪組織，包括本土極端組織「光城者」、「Black Bloc小隊」及一個詐騙貸款集團。當中涉案的22歲姓張男子，於周一（24日）晚上在元朗區，被警方國安處人員以涉嫌干犯《香港國安法》第24條「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪名拘捕。

警方調查顯示，該22歲張姓被捕男子除了是「光城者」成員外，亦曾以另一組織「Black Bloc小隊」的身分，於去年5月28日參與燒毀荃灣沙咀道檢測站。他亦於今年年初，與同為「Black Bloc小隊」成員的另一名20歲姓丁男子及另一名52歲姓姚女子，策劃企圖燒毀政府檢測站。該名20歲本地男子及52歲本地女子涉嫌「串謀縱火」，於周一分別在北角及九龍城被捕。

此外，22歲張男亦同為一詐騙集團成員，他聯同2男2女（介乎36至43歲），虛構僱用及經營業務，透過銀行向香港按證保險有限公司申請中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」 ，成功詐騙470萬元貸款，干犯「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪。4名男女同黨於昨日（25日）早上被捕。