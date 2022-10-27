車CAM直擊｜男童遊走各區閃出馬路　司機急煞　網民斥如馬路炸彈

近日一名男童在各區馬路突然「彈出彈入」，嚇得駕駛者減速響號，稍有不慎恐釀成嚴重意外。繼日前有人拍攝到男童在龍翔道草叢閃出馬路「擺甫士」後，昨日（26日）又有人上載車Cam片段，拍攝到男童在太子警察遊樂會對開界限街的行人過路處突然閃出，嚇得司機即時煞車，更怒斥：「X你老母啊！」有網民替司機不值，並指男童疑已多次在馬路旁閃出，直斥男童罔顧安全「遲早一次出事」，有人則建議司機蒐集之前的片段交予警方跟進。



10月26日：界限街「閃出」馬路



昨日（26日）有人上載一條40秒的車Cam影片，片段顯示拍攝時間為10月26日下午4時52分，當時司機沿界限街往啟德方向行駛，駛至太子警察遊樂會對開的行人過路處時，紅綠燈顯示為綠燈，惟此時卻有一名身穿深色衫褲、戴口罩的男童突然「閃出」馬路，然後迅速退回路旁。幸好當時車速不快，未有釀意外，但已嚇得司機即時煞車，司機隨即怒斥：「X你老母啊！」

其實該名男童疑已多次在馬路上「彈出彈入」，本周二（25日）已有司機在鑽石山龍翔道近南蓮園池發現一名男童在一處草叢堆中，突然舉起雙手「閃出」馬路，然後迅速縮回路旁的雙黃線，當時司機立即減慢車速及響號。該段車Cam片段事後在網絡流傳，引起廣泛討論。網民發現原來10月13日下午5時許，亦有車Cam影片拍攝到疑似同一名男童在筲箕灣官立中學對出的柴灣道閃出馬路，幸好當時司機落斜時已減慢車速，又發現路旁有人，才未有發生意外。

10月25日：龍翔道「閃出」馬路



10月13日：柴灣道「閃出」馬路



有網民指男童早有前科，並指曾在下午時分在觀塘道與康寧道交界燈位發現男童在馬路上亂行，他聲稱已報警處理；此外亦有網民稱在筲箕灣道行車線遇過該名男童。由於男童已非第一次在馬路上「彈出彈入」，甚至形容男童為「馬路炸彈」，呼籲駕駛者小心為上，更直斥男童罔顧安全「遲早一次出事」，有人建議司機將多段車Cam片段交予警方跟進。