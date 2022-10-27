男童閃出馬路倘釀意外　律師︰男童司機均犯法　父母或涉疏忽照顧

近日網上流傳多條車cam片段，拍攝到一名男童在各區馬路閃出並「擺甫士」，嚇得司機立即煞車，所幸未有意外發生。大律師陸偉雄表示，男童的行為已違犯《道路交通條例》，將有機會被罰款2000元；若發生意外，駕駛者亦會被控「危險駕駛」及「不小心駕駛」，兩者均需負上法律責任。



大律師陸偉雄表示，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬干犯《道路交通條例》第48條「行人所犯罪行」，將會被票控及被罰款$2000。根據當時情況，該名男童突然從草叢或路旁閃出，已經是對其本人及其他司機構成危險，恐釀成交通意外，所以男童有機會遭受票控及罰款。



陸提到，若駕駛者在男童閃出馬路後，收掣不及將他撞倒，駕駛者亦會涉嫌干犯「危險駕駛」及「不小心駕駛」，或須負上刑事責任。陸解釋，即使是男童突然衝出馬路在先，並釀成意外，法庭亦會認為駕駛者是應該保持謹慎及專注，有責任避免撞到男童。陸偉雄指出，不論是男童或是駕駛者，皆不能避免其責任，兩者都有機會要負上法律責任。

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陸又指，若不幸發生意外，男童父母、監護人或當時男童的看管者將有機會被控《侵害人身罪條例》第27條「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。陸補充，任何人當時被委託看管男童，均屬其看管者，都有機會需負上刑責。



根據法例，任何超過16歲而對不足該年歲的任何兒童或少年人負有管養、看管或照顧責任的人，如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童或少年人，或導致、促致該兒童或少年人受襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄。其方式相當可能導致該兒童或少年人受到不必要的苦楚或健康損害(包括視力、聽覺的損害或喪失，肢體、身體器官的傷損殘缺，或精神錯亂)，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，一經定罪，最高可處監禁10年。